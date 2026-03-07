حمله رژیم صهیونیستی به استان یزد

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی با اشاره به تعرض دشمن به استان یزد اظهار کرد: ظهر امروز انفجارهای در حاشیه شهر یزد به گوش رسید؛ بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تعرضاتی توسط دشمن صهیونیستی آمریکایی به استان یزد انجام شده است.

وی افزود: یک مورد تعرض به یک سوله در شهرک صنعتی یزد صورت گرفته که خوشبختانه غیر فعال بوده و خسارت انسانی در این زمینه نداریم.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد تصریح کرد: یک تعرض نیز به محوطه پایانه بار یزد انجام شده که تیم‌های ارزیاب الان در محل حضور دارند و در حال بررسی‌های اولیه هستند.

وی گفت: تعرضات محدودی نیز به اماکن نظامی در استان در حاشیه شهر یزد صرت گرفته که دستگاه‌های امدادرسان و هم تیم‌های ارزیابی در محل‌ها حضور دارند و بررسی‌های اولیه در حال انجام هست.

دهستانی خاطرنشان کرد: به محض اینکه جزئیات بیشتری از خسارت‌ها جمع‌بندی شد اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: با تمهیداتی که خوشبختانه انجام شده بود و اقدامات پیشگیرانه که در محیط های مختلف داشتیم خساراتمان قابل‌توجه نیست و جزئیات خسارت‌ها بعداً اطلاع‌رسانی می‌شود.

