حمله رژیم صهیونیستی به استان یزد
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد از تعرض توسط دشمن صهیونیستی آمریکایی به نقاطی از استان یزد خبر داد.
به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی با اشاره به تعرض دشمن به استان یزد اظهار کرد: ظهر امروز انفجارهای در حاشیه شهر یزد به گوش رسید؛ بررسیهای اولیه نشان میدهد تعرضاتی توسط دشمن صهیونیستی آمریکایی به استان یزد انجام شده است.
وی افزود: یک مورد تعرض به یک سوله در شهرک صنعتی یزد صورت گرفته که خوشبختانه غیر فعال بوده و خسارت انسانی در این زمینه نداریم.
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد تصریح کرد: یک تعرض نیز به محوطه پایانه بار یزد انجام شده که تیمهای ارزیاب الان در محل حضور دارند و در حال بررسیهای اولیه هستند.
وی گفت: تعرضات محدودی نیز به اماکن نظامی در استان در حاشیه شهر یزد صرت گرفته که دستگاههای امدادرسان و هم تیمهای ارزیابی در محلها حضور دارند و بررسیهای اولیه در حال انجام هست.
دهستانی خاطرنشان کرد: به محض اینکه جزئیات بیشتری از خسارتها جمعبندی شد اطلاعرسانی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: با تمهیداتی که خوشبختانه انجام شده بود و اقدامات پیشگیرانه که در محیط های مختلف داشتیم خساراتمان قابلتوجه نیست و جزئیات خسارتها بعداً اطلاعرسانی میشود.