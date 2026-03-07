رئیس کل دادگستری استان خبرداد:

بیش از ۴ هزار نفر از زندانیان در فارس آزاد شدند

رئیس کل دادگستری استان فارس از تسریع روند آزادی زندانیان در روزهای اخیر خبر داد و اعلام کرد: در چارچوب اجرای دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه، اقدامات گسترده‌ای برای بررسی و پالایش پرونده‌ها و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان انجام شده است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با بیان اینکه در این مدت ۴۰۸۵  نفر از زندانیان به مرخصی اعزام شده‌اند، افزود: همچنین ۲۷۰ نفر با پایان مدت محکومیت از زندان آزاد شده‌اند و برای ۷۰ نفر از افرادی که تحت قرار بوده‌اند نیز از ابتدای هفته گذشته زمینه آزادی فراهم شده است.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در روند رسیدگی، در طول هفته گذشته کشیک‌های ویژه‌ای برای کارشناسان تعیین شده و با حضور واحدهای کشیک اداره کل ثبت، روند اجرای این دستورالعمل با سرعت بیشتری پیگیری شده است.

رئیس‌شورای قضایی استان فارس خاطرنشان کرد: در همین راستا، پرونده‌ها مورد پالایش و بررسی قرار گرفته و با خانواده‌های زندانیان نیز تماس گرفته شده است تا هماهنگی‌های لازم برای آزادی آنان انجام شود.

این مقام ارشد قضایی در پایان تأکید کرد: واحدهای اجرای احکام در تمامی حوزه‌های قضایی آمادگی دارند با پذیرش کفالت و وثیقه، شرایط لازم برای آزادی زندانیان واجد شرایط را فراهم کنند.

 

