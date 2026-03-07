کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تامین شده است

به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جمع خبرنگاران با اشاره به تامین کالاهای مورد نیاز مردم در آخر سال اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های قبلی از شرایط موجود و افزایش ذخیره سازی ها، برای تامین کالاهای پر مصرف و اساسی همچون برنج، روغن، گوشت، شکر و... به اندازه نیاز مردم این امر صورت گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر نیز کالاها به صورت منظم و مرتب در بنادر در حال ترخیص و دریافت است و به موجودی ذخایر اضافه می شود و این روند به صورت پایدار ادامه خواهد داشت.

به گفته معاون استاندار فارس تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تامین کالاهای اساسی به اندازه کافی صورت گرفته است.

گودرزی همچنین بیان داشت: در توزیع کالاها نیز در این دوره علاوه بر فروشگاه های بزرگ و تعاونی ها یک نظام توزیع جدید ارائه شده و آن هم این است که مکان های عرضه بیشتری برای توزیع کالاها در نظر گرفته شده است و این موضوع به تعدیل قیمت ها کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: در استان ۴۰ نقطه به عنوان شبکه توزیع در قالب روستا بازار و در شیراز نیز تعدادی از بوستان ها به همین منظور در نظر گرفته شده که کالاهای مورد نیاز مردم در ایام پایان سال تامین شود.

این مقام مسوول در مورد نظارت بر بازار نیز گفت: در بحث نظارت با تاکید استاندار فارس وظایفی برای دستگاه ها در نظر گرفته شده به طوری که ۱۰۰اکیپ دیگر از سازمان های صمت، جهاد، اصناف و... به بازرسی ها اضافه شده است ضمن اینکه بازرسی های مشترک نیز انجام می شود.

گودرزی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان متولی اصلی نظارت و برخورد با متخلفین تا پایان فروردین بازرسی های دقیق و مستمر خود را در کنار بازرسی های اشاره شده انجام می دهد.

معاون استاندار فارس گفت: از فروشندگان نیز انتظار داریم با قیمت مناسب و مصوب کالاها را به دست مردم برسانند که در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی در پایان نیز ضمن آرزوی سربلندی برای ملت شریف ایران بیان داشت: همه از مردم و مسوولان باید در این شرایط دست در دست هم دهیم و با اتحاد و انسجام ملی این دوره را که دشمنان بشریت چشم طمع به کشور ما دوخته اند را با عزت پشت سر گذاریم.

انتهای پیام/