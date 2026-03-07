خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار زرد هواشناسی برای فارس/ فعالیت سامانه بارشی تا پایان روز سه‌شنبه

کد خبر : 1759513
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار زرد هواشناسی در فارس خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از اویل وقت یکشنبه، ۱۷ اسفند وارد استان شده و تا پایان روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند فعالیت خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، قاسم حسینی تصریح کرد: این سامانه همراه با بارش باران، رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات سردسیر شمالی استان وزش باد شدید در شمال شرق استان خواهد بود.

حسینی بیان کرد: سامانه مذکور در روز یکشنبه، ۱۷ اسفند در مناطق شمالی و غربی و مرکزی به ویژه شمال غرب استان، در روز دوشنبه، ۱۸ اسفند در مناطق غربی و مرکزی استان و در روز سه‌شنبه، ۱۹ اسفند در مناطق مرکزی و شرقی استان فعالیت خواهد داشت.

وی نسبت به لغزندگی جاده‌ها، کندی حرکت خودروها به‌ویژه در محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، احتمال شکسته شدن نهال‌های جوان و درختان فرسوده در هنگام فعالیت این سامانه هشدار داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل