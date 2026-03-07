هشدار زرد هواشناسی برای فارس/ فعالیت سامانه بارشی تا پایان روز سهشنبه
مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار زرد هواشناسی در فارس خبر داد و گفت: این سامانه بارشی از اویل وقت یکشنبه، ۱۷ اسفند وارد استان شده و تا پایان روز سهشنبه، ۱۹ اسفند فعالیت خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، قاسم حسینی تصریح کرد: این سامانه همراه با بارش باران، رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات سردسیر شمالی استان وزش باد شدید در شمال شرق استان خواهد بود.
حسینی بیان کرد: سامانه مذکور در روز یکشنبه، ۱۷ اسفند در مناطق شمالی و غربی و مرکزی به ویژه شمال غرب استان، در روز دوشنبه، ۱۸ اسفند در مناطق غربی و مرکزی استان و در روز سهشنبه، ۱۹ اسفند در مناطق مرکزی و شرقی استان فعالیت خواهد داشت.
وی نسبت به لغزندگی جادهها، کندی حرکت خودروها بهویژه در محورهای مواصلاتی، کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازههای موقت داربست، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، احتمال شکسته شدن نهالهای جوان و درختان فرسوده در هنگام فعالیت این سامانه هشدار داد.