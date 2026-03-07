هیچ مشکلی در تامین و توزیع سوخت وجود ندارد/شهروندان از دپوی سوخت خودداری کنند

احمد مجرد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به بازدیدهای شبانه روزی کارکنان از سطح جایگاه های سوخت منطقه افزود: بیش از ۱۷۰ باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و فروشندگی محور در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی با فعالیت بی وقفه بصورت شبانه روزی وظیفه سوخترسانی به مردم عزیز را انجام میدهند.

مجرد افزود: مشکلی در تأمین و توزیع سوخت درسطح منطقه وجود ندارد و با هماهنگی های بعمل آمده و پایش مستمر، هیچ گونه کمبود و مشکلی در تأمین و توزیع سوخت در تمامی جایگاههای سوخت مرکز و شهرهای شمال استان وجود ندارد.

وی ادامه داد: تمامی جایگاه‌های سوخت منطقه فعال و درحال ارائه خدمات به همشهریان هستند و شهروندان شریف می توانند با اطمینان خاطر نیاز سوختی خودروی خود را تأمین کنند.

مجرد به شهروندان توصیه کرد: با توجه به رعایت کردن مسائل ایمنی شهروندان از ذخیره کردن سوخت در منازل شخصی، اماکن عمومی پرهیز کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه با اشاره به پایش لحظه‌ای وضعیت سوخت‌رسانی خاطرنشان کرد: کارکنان عملیاتی و ستادی، رانندگان نفتکش و عوامل جایگاه‌ها، در یک رویکرد کاملاً جهادی، آماده‌باش کامل خود را حفظ کرده و چرخه توزیع را شبانه‌روزی در اختیار شهروندان عزیز قرار داده اند.

مجرد جلب رضایت مشتریان را از اولویت‌های مهم شرکت ملی پخش عنوان کرد و گفت: از شهروندان عزیز می‌خواهیم تا با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از طریق شماره تماس‌های 33450660-044پیام‌گیر منطقه و 09627 سامانه پاسخگویی و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری رسانند.

