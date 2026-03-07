به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی شیرکلائی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان، با اشاره به تعدد وقوع حوادث در مازندران و تجربیات موفق گذشته، اظهار داشت: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی که استان میزبان نزدیک به ۱۰ میلیون مسافر بود، آمادگی‌های لازم به طور کامل در مازندران فراهم است.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان کاملاً آماده بوده و با ظرفیت صددرصدی در حال ارائه خدمات هستند. دستگاه‌های امدادی نیز در آماده‌باش کامل و ۱۰۰ درصدی به سر می‌برند. بر اساس تاکید استاندار محترم، همه ظرفیت‌ها به کار گرفته شده تا خدمات شایسته‌ای درخور مردم عزیز مازندران و مسافرانی که این استان را به عنوان مقصد انتخاب می‌کنند، ارائه دهیم.

محمدی شیرکلائی با اطمینان به شهروندان و گردشگران، ادامه داد: آمادگی لازم در بحث اسکان، تامین مایحتاج و کالاهای اساسی، و همچنین مدیریت شرایط بحرانی به صورت کامل وجود دارد و هیچ جای نگرانی نیست. الحمدلله، همه ظرفیت‌های دولتی، دستگاه‌های عمومی، مردمی و بخش خصوصی بسیج شده و آمادگی صددرصدی در سطح استان برقرار است.

وی تاکید داشت: این آمادگی‌ها با هدف تضمین امنیت و رفاه عمومی در ایام پرترافیک گردشگری و مواجهه با بحران‌های احتمالی، بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق ستاد مدیریت بحران استان، پیگیری می‌شود.

