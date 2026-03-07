به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی‌طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در این خصوص اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خدمات اصلی دستگاه بدون هیچ‌گونه وقفه و با حضور تعداد نیروی انسانی متناسب در محل کار، ارائه شود.

تبصره ۱ - دستگاه‌های عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول این بند مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲ - اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب العلاج است.

طوسی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم و ذینفعان مربوطه (اعم از بیمه شدگان، کارفرمایان، مالیات دهندگان و نظایر آن) با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تأخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

وی ادامه داد: برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به مأموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع است و صرفاً در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان پذیر می‌باشد. جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود:نحوه فعالیت بانک‌ها با دایر بودن ۱۰۰ درصد شعب می‌باشد ولی تعداد حضور کارکنان مورد نیاز، متناسب با تشخیص مدیر می‌باشد.

طوسی در پایان خاطرنشان کرد: کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی به صورت برخط برگزار می‌گردد.

