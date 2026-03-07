خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادارات و بانک‌های مازندران از فردا با ظرفیت کامل فعال می‌شوند/آموزش مجازی

ادارات و بانک‌های مازندران از فردا با ظرفیت کامل فعال می‌شوند/آموزش مجازی
کد خبر : 1759501
لینک کوتاه کپی شد.

فعالیت ادارات و بانک‌های استان مازندران از فردا یکشنبه ۱۷ اسفند با ظرفیت کامل از سر گرفته می‌شود؛ بنا بر اعلام استانداری مازندران، در حالی که خدمات اداری به‌طور حضوری ارائه می‌گردد، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاهی همچنان به‌صورت برخط (مجازی) ادامه خواهد داشت و دورکاری برای گروه‌های حساس در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی‌طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری در این خصوص اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که خدمات اصلی دستگاه بدون هیچ‌گونه وقفه و با حضور تعداد نیروی انسانی متناسب در محل کار، ارائه شود.

تبصره ۱ - دستگاه‌های عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول این بند مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌نمایند.

تبصره ۲ - اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری با معلولان، بانوان باردار و یا دارای فرزند معلول یا شش سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب العلاج است.

طوسی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامه ریزی نمایند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم و ذینفعان مربوطه (اعم از بیمه شدگان، کارفرمایان، مالیات دهندگان و نظایر آن) با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تأخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

وی ادامه داد: برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به مأموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع است و صرفاً در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان پذیر می‌باشد. جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار می‌شود.

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری افزود:نحوه فعالیت بانک‌ها با دایر بودن ۱۰۰ درصد شعب می‌باشد ولی تعداد حضور کارکنان مورد نیاز، متناسب با تشخیص مدیر می‌باشد.

طوسی در پایان خاطرنشان کرد: کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی به صورت برخط برگزار می‌گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل