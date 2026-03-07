معاون دانشگاه علوم پزشکی استان:
آمادهباش مراکز درمانی کرمانشاه/کمبود دارو و تجهیزات نداریم
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آمادهباش تمام مراکز درمانی، کلینیکها و مطبها برای ارائه خدمات به مردم خبر داد و گفت: نیمی از ظرفیت مراکز درمانی برای پذیرش مجروحان احتمالی خالی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، کیان ظهرابی با اشاره به فعالیت تمامی بیمارستانها در سراسر استان کرمانشاه، اظهار کرد: علیرغم شایعات، تمامی بیمارستانهای استان فعال بوده و بدون وقفه در حال ارائه خدمات به مردم هستند.
وی از ممنوعیت اعمال جراحی غیراورژانسی در تمامی بیمارستانهای استان حتی بیمارستانهای خصوصی خبر داد و افزود: حدود نیمی از ظرفیت بیمارستانها خالی و برای پذیرش مجروحان احتمالی آماده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: هیچ کمبودی از نظر تختهای بیمارستانی و ارائه خدمات به مردم نداریم.
ظهرابی از تدابیر لازم برای تامین کافی دارو و تجهیزات بیمارستانی مورد نیاز نیز یاد کرد و ادامه داد: در زمینه دارو و تجهیزات بیمارستانی کمبودی نداریم و پس از جنگ ۱۲ روزه ذخایر مناسبی در نظر گرفتیم، بگونهای که برای حدود دو تا سه ماه ذخیره کافی داریم.
وی با بیان اینکه مرخصیهای کادر درمان نیز لغو شده و تمامی کادر درمان و پزشکان در این شرایط حساس پای کار هستند، عنوان کرد: حتی بازنشستگان و دانشجویان پزشکی و پرستاری که میتوانند در صورت نیاز به کمک بیایند نیز ساماندهی شدهاند تا در شرایط اضطرار آماده باشند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه جای هیچ نگرانی در زمینه ارائه خدمات درمانی به مردم نیست و همه بخشها با تمام توان پای کار هستند، یادآور شد: کلینیکها نیز فعال هستند و داروخانهها نیز در تمام روزها حتی روزهای تعطیل باز میباشند.
ظهرابی اضافه کرد: به پزشکان مستقر در مطبهای خصوصی نیز اعلام کردیم ساعاتی از روز در مطب باشند تا بار مراجعه به بیمارستانها کاهش یابد.
وی همچنین از ارائه خدمات بیوقفه به بیماران خاص و صعبالعلاج از جمله بیماران تالاسمی، دیالیزی، هموفیلی و … نیز خبر داد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه در زمینه ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی نیز تا این لحظه مشکلی وجود نداشته، افزود: اما نیاز داریم مردم همراهی لازم را برای اهدا خون داشته باشند.
ظهرابی درباره آسیب به مراکز درمانی از ابتدای جنگ نیز اظهار کرد: برخی بیمارستانها از جمله طالقانی و بیمارستان سرپلذهاب به دلیل امواج ناشی از انفجار مناطق اطراف، آسیب دیدهاند.
وی گفت: بیمارستان صحرایی ثلاث باباجانی نیز به طور کامل تخریب شد اما بیمارستان تازه تاسیس که قرار بود چندی دیگر رسما افتتاح شود، فورا در اختیار مردم قرار گرفت و در ثلاث باباجانی نیز وقفه در ارائه خدمات درمانی نداشتیم.