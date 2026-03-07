درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در کمتر از ۳ ساعت در نوشهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی وقوع درگیری و نزاع با سلاح سرد که منجر به قتل یکی از طرفین دعوا شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد؛ ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند؛ در کمتر از ۳ ساعت متهم به قتل که جوانی ۲۰ ساله بود را شناسایی و دستگیر کنند.

متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

انتهای پیام/