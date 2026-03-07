خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکذیب شایعه اصابت موشک یا پهپاد در پارک فروزان شیراز

کد خبر : 1759488
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس گزارش مستند و بررسی‌های انجام‌شده، خبر منتشرشده در برخی فضای مجازی مبنی بر اصابت موشک یا پهپاد به پارک فروزان واقع در خیابان شهید عابدی شهر شیراز صحت ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اضلاع رسانی پلیس فارس، طبق بررسی‌های میدانی، دود مشاهده‌شده در این محدوده ناشی از آتش‌سوزی نیزارهای اطراف دریاچه بوده و هیچ‌گونه حادثه امنیتی یا نظامی در این محل رخ نداده است.

از شهروندان درخواست می‌شود به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکرده و اخبار و اطلاعات را تنها از طریق منابع رسمی و معتبر خبری دنبال کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل