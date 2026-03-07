تکذیب شایعه اصابت موشک یا پهپاد در پارک فروزان شیراز
بر اساس گزارش مستند و بررسیهای انجامشده، خبر منتشرشده در برخی فضای مجازی مبنی بر اصابت موشک یا پهپاد به پارک فروزان واقع در خیابان شهید عابدی شهر شیراز صحت ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اضلاع رسانی پلیس فارس، طبق بررسیهای میدانی، دود مشاهدهشده در این محدوده ناشی از آتشسوزی نیزارهای اطراف دریاچه بوده و هیچگونه حادثه امنیتی یا نظامی در این محل رخ نداده است.
از شهروندان درخواست میشود به شایعات منتشرشده در فضای مجازی توجه نکرده و اخبار و اطلاعات را تنها از طریق منابع رسمی و معتبر خبری دنبال کنند.