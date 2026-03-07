رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

خدمات مراکز درمان البرز بی‌وقفه ادامه دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از تداوم بی‌وقفه خدمات کادر درمان در مراکز بهداشتی و بیمارستانی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز امروز در حاشیه بازدید از مراکز درمانی و‌ بیمارستان‌های استان، اظهار کرد: مدافعان سلامت البرز به صورت شبانه‌روز به بیماران و مراجعه کنندگان خدمات درمانی ارائه می‌کنند.

‎وی با اشاره به رصد شبانه روزی نحوه خدمات رسانی مراکز درمانی البرز، افزود: طی بازدید و ارزیابی خدمات رسانی مراکز درمانی البرز، فعالیت و حضور کادر درمان، کامل است و پرسنل به صورت خودجوش در محل کار خود حضور دارند.

این مسئول استانی تصریح کرد: امروز شنبه مراکز سلامت شهید ترکیان رجایی شهر کرج، شهید سبزه پرور میدان آزادگان کرج، شهدای حصارک کرج، مرکز طباطبایی محمدشهر، مرکز شهدای فردیس، مرکز سلامت مشکین دشت، مرکز سلامت قادمی شهرجدید مهستان، مرکز سلامت شهید زارعی نژاد نظرآبیاد، مرکز شهید البرزی طالقان و مرکز شبانه روزی چهارباغ در حال واکسییناسیون نوزادان سه تا پنج روزه هستند.

