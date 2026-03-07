خبرگزاری کار ایران
استاندار آذربایجان شرقی:

مدیران دستگاه‌ها برای همه سناریوها آمادگی دارند

استاندار آذربایجان شرقی گفت: با توجه به وضعیت خاصی که در آن به سر می بریم، باید برای هر شرایطی، سناریوهای مدیریتی و عملیاتی طراحی کرد تا در زمان لازم مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه کمیته مدیریت بحران صنعت نفت آذربایجان شرقی که با حضور مدیران این حوزه برگزار شد، افزود: با توجه ماهیت دشمن آمریکایی_اسرائیلی، ضرورت دارد برای هر شرایطی آمادگی‌های لازم را حفظ کرد تا در خدمات‌رسانی به مردم خللی پیش نیاید.

وی به هم افزایی بین واحدهای مختلف صنعت نفت استان تاکید کرد و گفت: با تعامل و همکاری بین مدیریت‌های این صنعت، می‌توان مشکلات و نارسایی‌های موجود را به راحتی حل کرد تا ارائه خدمات به مردم با خلل مواجه نشود.

سرمست در ادامه به اطلاع رسانی به موقع و دقیق به مردم تاکید کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی‌های لازم به مردم و شهروندان انجام شود تا آمادگی لازم در شرایط بحرانی وجود داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی یکی از اولویت‌ها می باشد، گفت: تقسیم بندی ماموریت‌های اجرایی توسط مدیران در دستگاه‌های زیر مجموعه خود به گونه‌ای باشد تا جریان خدمات رسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

 وی تاکید کرد: مردم عزیز و همیشه در صحنه استان همان‌طور در هشت روز گذشته شاهد بودند، خدمت‌رسانی و ارائه کالاهای اساسی از جمله توزیع بنزین و گاز، بدون وقفه ادامه دارد و همچنین ادامه خواهد داشت بنابراین مردم نگران نباشند و اخبار را صرفا در مراجع موثق دنبال کنند.

