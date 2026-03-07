به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه کمیته مدیریت بحران صنعت نفت آذربایجان شرقی که با حضور مدیران این حوزه برگزار شد، افزود: با توجه ماهیت دشمن آمریکایی_اسرائیلی، ضرورت دارد برای هر شرایطی آمادگی‌های لازم را حفظ کرد تا در خدمات‌رسانی به مردم خللی پیش نیاید.

وی به هم افزایی بین واحدهای مختلف صنعت نفت استان تاکید کرد و گفت: با تعامل و همکاری بین مدیریت‌های این صنعت، می‌توان مشکلات و نارسایی‌های موجود را به راحتی حل کرد تا ارائه خدمات به مردم با خلل مواجه نشود.

سرمست در ادامه به اطلاع رسانی به موقع و دقیق به مردم تاکید کرد و افزود: با استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی‌های لازم به مردم و شهروندان انجام شود تا آمادگی لازم در شرایط بحرانی وجود داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه صیانت از نیروی انسانی یکی از اولویت‌ها می باشد، گفت: تقسیم بندی ماموریت‌های اجرایی توسط مدیران در دستگاه‌های زیر مجموعه خود به گونه‌ای باشد تا جریان خدمات رسانی به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: مردم عزیز و همیشه در صحنه استان همان‌طور در هشت روز گذشته شاهد بودند، خدمت‌رسانی و ارائه کالاهای اساسی از جمله توزیع بنزین و گاز، بدون وقفه ادامه دارد و همچنین ادامه خواهد داشت بنابراین مردم نگران نباشند و اخبار را صرفا در مراجع موثق دنبال کنند.

