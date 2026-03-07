به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مفاد این بخشنامه به شرح ذیل است:

در راستای صیانت از سرمایه‌های انسانی دستگاه‌ها و تداوم ارائه خدمات به مردم از تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- ۳۰ درصد از کارکنان دستگاه‌ها حضوری و مابقی به صورت دورکاری ایفاء وظیفه می‌کنند.

ـ اولویت دورکاری با بانوان است بویژه بانوان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزندان دارای معلولیت یا دارای فرزندان شش سال و کمتر.

همچنین کارکنان دارای مشکلات ریوی و قلبی و بیماری‌های صعب‌العلاج در اولویت دورکاری هستند.

- حضور مدیران و معاونان دستگاه‌ها در محل کار الزامی است.

- مدیران موظفند در تقسیم دورکاری عدالت را میان کارکنان رعایت کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که تمام کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.

- حضور ۳۰ درصد از کارکنان، مشمول بانک‌ها و بیمه‌ها هم می‌شود.

ـ دستگاه‌های عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه بهداشت، درمان، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی و موظف به حضور در محل کار خود هستند.

- دستگاه‌های اجرایی موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.

