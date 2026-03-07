اطلاعیه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی آذربایجان شرقی از یکشنبه ۱۷ اسفند
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی طی بخشنامهای، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان را از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مفاد این بخشنامه به شرح ذیل است:
در راستای صیانت از سرمایههای انسانی دستگاهها و تداوم ارائه خدمات به مردم از تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل اعلام میشود:
- ۳۰ درصد از کارکنان دستگاهها حضوری و مابقی به صورت دورکاری ایفاء وظیفه میکنند.
ـ اولویت دورکاری با بانوان است بویژه بانوان باردار، سرپرست خانوار و دارای فرزندان دارای معلولیت یا دارای فرزندان شش سال و کمتر.
همچنین کارکنان دارای مشکلات ریوی و قلبی و بیماریهای صعبالعلاج در اولویت دورکاری هستند.
- حضور مدیران و معاونان دستگاهها در محل کار الزامی است.
- مدیران موظفند در تقسیم دورکاری عدالت را میان کارکنان رعایت کنند و ترتیبی اتخاذ کنند که تمام کارکنان از شرایط دورکاری یا حضور در محل کار برخوردار باشند.
- حضور ۳۰ درصد از کارکنان، مشمول بانکها و بیمهها هم میشود.
ـ دستگاههای عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه بهداشت، درمان، ارتباطات، انرژی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی، شهرداریها، دهیاریها و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دفاعی از شمول این بخشنامه مستثنی و موظف به حضور در محل کار خود هستند.
- دستگاههای اجرایی موظفند به نحوی برنامهریزی کنند که در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.