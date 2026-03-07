به گزارش ایلنا، سید علی اصغر حسینی، افزود: سرپرستان خانواری که دارای کد ملی با رقم آخر صفر و ۱ و ۲ باشند، از تاریخ ۱۵ اسفند ماه می‌توانند خریدهای خود را انجام دهند.

وی در ادامه به زمان‌بندی تخصیص اعتبار برای سایر گروه‌ها اشاره کرد و گفت: سرپرستان خانواری که ارقام آخر کد ملی آنها ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ باشد، از تاریخ ۲۰ اسفند ماه و آن دسته از سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی‌شان ۸، ۹ و ۱۰ است، از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ماه می‌توانند به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کرده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تأکید کرد الزامی به خرید یکجای اعتبار تخصیص یافته وجود ندارد و سرپرستان خانوار می‌توانند متناسب با نیاز خود و در دفعات متعدد، خریدهای خود را انجام دهند.

حسینی همچنین گفت: چنانچه بخشی از اعتبار شارژ شده در این مرحله خریداری نشود و مانده‌ای باقی بماند، جای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ فرصت دارند اعتبار مربوط به اسفند ماه سال جاری را خرید کنند.

انتهای پیام/