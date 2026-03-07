وضعیت فعالیت دستگاه های اجرایی،دانشگاه ها و مدارس آذربایجان غربی/مدارس تعطیل بانوان شاغل دور کار
معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی طی اطلاعیه ای وضعیت فعالیت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مدارس استان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی، وضعیت فعالیت دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مدارس از ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
متن اطلاعیه به این شرح است؛ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله امام خامنهای (رضوان الله علیه) و با توجه به تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به سرزمین ایران اسلامی و با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم عزیز و حفظ امنیت و آرامش کارکنان دستگاههای اجرایی، موارد ذیل تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی برای اجرا ابلاغ میشود:
فعالیت تمامی دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی از روز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تا اطلاع ثانوی با حضور ۲۰ درصد از کارکنان بهصورت حضوری انجام میشود و فعالیت مابقی همکاران بهصورت دورکاری خواهد بود.
فعالیت تمامی بانوان شاغل در استان تا اطلاع ثانوی بهصورت دورکاری خواهد بود. در دستگاههایی که امکان فعالیت تمامی بانوان بهصورت دورکار فراهم نباشد، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با بانوان دارای فرزند زیر شش سال، بانوان دارای فرزند ابتدایی، معلولان، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماریهای صعبالعلاج است.
تمامی مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی و آموزشی بهصورت مجازی و مهدهای کودک تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.
واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، شهرداریها، آتشنشانی، مراکز درمانی، امدادی، بیمارستانها، حملونقل عمومی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
تمامی ردههای مدیریتی استان نیز از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار هستند.