1700 قزوینی در هفته نخست جنگ رمضان خون اهدا کردند

به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل کلهر در تشریح این خبر گفت: بیش از 1700 نفر از مردم مومن و نوع دوست استان قزوین در 7 روز ابتدای جنگ برای کمک به آسیب دیدگان حملات موشکی رژیم آمریکایی-صهیونی با حضور در مراکز انتقال خون استان به صف همدلی اهداکنندگان خون پیوستند.

وی افزود: از مشارکت و همدلی همیشگی مردم نوع دوست دیار مینودری استان و خداقوت به همکاران زحمت کش انتقال خون که در این ایام جنگ نیز دست از کارو تلاش نکشیدند و با حضور شبانه روزی و با شجاعت و فداکاری، دست در دست مردم شریف کشورمان، خون مورد نیاز بیماران و مصدومین را تامین کردند، تشکر می‌کنیم.

مدیرکل انتقال خون قزوین ادامه داد: حضور مردم عزیز با روحیه ی ایثارگری در تمامی صحنه های ایثار و همدلی، ستودنی است، در 7 روز ابتدای جنگ شاهد حضور بیش از 1700 نفر از هم استانی های عزیز در مراکز انتقال خون استان بودیم.

کلهر گفت: در این میان 20 نفر از جهادگران گروه جهادی کوثر شهر اقبالیه با حضور در انتقال خون قزوین با هدف کمک به آسیب دیدگان حمله دشمنان به میهن اسلامی مان ایران خون خود را اهدا کردند.

وی ضمن تشکر از همت والای هم استانی های مومن و نوع دوست در اهدای خون به ویژه بسیجیان و جهادگران استان، اضافه کرد: بسیجیان و جهادگران در تمام صحنه های ایثار و همدلی، پیشتاز هستند و یکی از این اقدام های نیک، اهدای خون و کمک به بیماران و آسیب دیدگان نیازمند به خون و فراورده های خونی می باشد که خوشبختانه شاهد مشارکت چشمگیر این عزیزان در اهدای خون هستیم.

