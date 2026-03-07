به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در راستای اطلاع‌رسانی شفاف و ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان، لازم است تأکید شود که روند تأمین و عرضه میوه و تره‌بار در شیراز کاملاً پایدار است و هیچ اختلالی در فعالیت میدان مرکزی میوه و تره‌بار شیراز به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز تأمین این محصولات در شهر وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر، فرآیند ورود، بارگیری و توزیع محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار شیراز در روالی منظم در حال انجام است و شبکه توزیع این محصولات در سطح شهر نیز بدون وقفه در حال فعالیت است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز همچنین با اشاره به نقش بازارچه‌های «شهرراز» در دسترسی آسان‌تر شهروندان به اقلام مورد نیاز گفت: بازارچه‌های خدماتی تحت مدیریت شهرداری شیراز نیز در نقاط مختلف شهر فعال هستند و عرضه میوه، تره‌بار و سایر اقلام مصرفی در این مراکز همچون گذشته ادامه دارد.

خلیلی تصریح کرد: این اطلاع‌رسانی در ادامه اقدامات قبلی مدیریت شهری و با هدف آرامش‌بخشی به افکار عمومی و آگاهی شهروندان انجام می‌شود تا مردم شریف شیراز اطمینان داشته باشند که در حوزه تأمین میوه و تره‌بار، ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیاز شهر وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با رصد مستمر وضعیت بازار و همکاری با فعالان این حوزه، تمامی تمهیدات لازم را برای استمرار خدمات‌رسانی و تأمین پایدار نیازهای روزمره شهروندان در نظر گرفته است.

