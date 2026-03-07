تکذیب شایعه هشدار خروج از شهرها در فارس/ معاون استاندار: با عوامل ایجاد رعب و وحشت برخورد قاطع خواهد شد
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری فارس در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تخلیه بعضی شهرها در استان تأکید کرد: هرگونه دستور رسمی برای خروج شهروندان از منازل قویاً تکذیب می شود.
به گزارش ایلنا، جلیل حسنی گفت: همزمان با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزگریهای اخیر، عناصری با هدف ایجاد جنگ روانی و برهم زدن نظم عمومی، دست به اقداماتی فریبکارانه زدهاند.
حسنی اظهار داشت: بر اساس گزارشهای واصله، مزدوران فرصتطلب با مراجعه به درب منازل و معرفی خود با عناوین جعلی همچون مامور دولتی، نیروی امدادی یا بسیج، مردم را به تخلیه شهرها دعوت میکنند. این تحرکات کاملاً دروغین بوده و با هدف ایجاد رعب و وحشت طراحی شده است.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری فارس با تقدیر از هوشیاری مردم استان، سه نکته کلیدی را به شرح زیر مورد تأکید قرار داد:
1. عدم صدور دستور رسمی، هیچ دستور یا ابلاغیهای از سوی نهادهای ذیصلاح برای تخلیه منازل صادر نشده است.
2. پیروی از منابع رسمی، مردم شریف استان موظفند اخبار را صرفاً از طریق رسانه ملی، خبرگزاریها و رسانههای رسمی پیگیری کنند.
3. عدم تعامل، قویاً توصیه میشود از هرگونه گفتوگو و تعامل با این افراد مشکوک خودداری شده و مراتب بلافاصله گزارش شود.
این مقام مسول در پایان از هماستانیهای عزیز درخواست کرد در صورت مواجهه با این عوامل یا مشاهده هرگونه تحرک مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق شمارههای 110 (پلیس)، 113 (اطلاعات) و 114 (اطلاعات) به دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی استان اطلاع دهند تا با این عوامل مزدور برخورد قاطع صورت گیرد.