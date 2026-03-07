مریم مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی خوشبختانه در هیچ یک از بناهای تاریخی و محوطه‌های تاریخی قزوین خسارتی نداشته ایم.

او گفت: با این حال در پی حمله اخیر به شهرک صنعتی البرز، یک کارگاه تولید شیشه فوتی و تراش کریستال که در نزدیکی آن قرار داشت دچار خساراتی شد که هم اکنون بررسی و ارزیابی دقیق میزان خسارات در دستور کار قرار دارد.

مهدوی با تاکید براینکه اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین با رویکردی مسئولانه و حمایتی تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود را برای پیگیری موضوع به کار خواهد گرفت، ادامه داد: صیانت از سرمایه‌های انسانی و تولیدی حوزه صنایع دستی به عنوان بخشی از سرمایه راهبردی فرهنگ و اقتصاد استان در اولویت برنامه‌های حمایتی این اداره کل قرار دارد و اقدامات لازم برای بازگشت هر چه سریعتر این مجموعه به چرخه تولید با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط دنبال خواهد شد.