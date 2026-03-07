در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
هیچ یک از بناهای تاریخی قزوین آسیب ندیدهاند
مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان قزوین از سلامت بناهای تاریخی استان قزوین خبر داد و گفت: در پی حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونسیتی به شهرک صنعتی البرز، یک کارگاه صنایع دستی در اثر موج انفجار آسیب دید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، با گذشت هشتمین روز از جنگ تحمیلی علیه ایران، بسیاری از استانها و شهرستانهای ایران متحمل خسارات جدی شدهاند.
مریم مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونسیتی خوشبختانه در هیچ یک از بناهای تاریخی و محوطههای تاریخی قزوین خسارتی نداشته ایم.
او گفت: با این حال در پی حمله اخیر به شهرک صنعتی البرز، یک کارگاه تولید شیشه فوتی و تراش کریستال که در نزدیکی آن قرار داشت دچار خساراتی شد که هم اکنون بررسی و ارزیابی دقیق میزان خسارات در دستور کار قرار دارد.
مهدوی با تاکید براینکه اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین با رویکردی مسئولانه و حمایتی تمامی ظرفیتهای قانونی و اجرایی خود را برای پیگیری موضوع به کار خواهد گرفت، ادامه داد: صیانت از سرمایههای انسانی و تولیدی حوزه صنایع دستی به عنوان بخشی از سرمایه راهبردی فرهنگ و اقتصاد استان در اولویت برنامههای حمایتی این اداره کل قرار دارد و اقدامات لازم برای بازگشت هر چه سریعتر این مجموعه به چرخه تولید با هماهنگی دستگاههای ذیربط دنبال خواهد شد.