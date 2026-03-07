وی ادامه داد: در آن زمان هنوز جنگ تحمیلی آغاز نشده بود و شهدای انقلاب اسلامی تنها شامل مجروحان و شهیدان انقلاب بودند.

مدیرکل بنیاد شهید استان فارس با اشاره به تقدیم بیش از ۲۳۰ هزار شهید از آغاز انقلاب تاکنون که شامل شهدای دفاع مقدس ۸ ساله، دفاع مقدس ۱۲ روزه، شهدای امنیت، سلامت و حوادث مختلف است، تصریح کرد: ملت ایران همواره پای آرمان‌های الهی و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده است.

سردار بیانی در ادامه به شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، اشاره کرد و این واقعه را ذبح عظیم خواند و گفت: ملت ایران در روزهای سخت و سرنوشت‌ساز پس از شهادت رهبر خود، همچنان استوار ماندند. وی از شصت سال مجاهدت رهبر شهید در مسیر انقلاب اسلامی یاد کرد و افزود: ایشان عمر پربرکتشان را در راه زعامت امت اسلامی صرف کردند و اکنون در جوار اهل‌بیت(ع) هستند.

مدیرکل بنیاد شهید استان فارس با مقایسه مقاومت ملت ایران با قدرت‌های بزرگ جهان اظهار کرد: در حالی که برخی کشورهای بزرگ با وجود توان هسته‌ای جرئت مقابله مستقیم با آمریکا را نداشته‌اند، ملت ایران بارها با آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر شده و دچار یأس و ترس و ناامیدی نشده و شکست را بر دشمن تحمیل کرده‌ است. سردار بیانی از جمله نبردهای مهم را دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس دوازده روزه عنوان کرد و گفت: اقتدار ملت ایران موجب شد دشمن به‌ناچار درخواست آتش‌بس کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قرائت آیات قرآن کریم، پایداری در راه خدا را وظیفه امروز ملت دانست و یادآور شد که سختی‌ها و فشارها، نشانه ایمان و استقامت مؤمنان است.

سردار بیانی با اشاره به واکنش‌های پراکنده برخی افراد پس از اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب گفت: در تاریخ اسلام نیز پس از شهادت پیامبران و امامان، گروهی فریب‌خورده ابراز شادی کردند، اما اکثریت ملت ایران همچنان پایبند به ولایت بوده و خواهند بود تا پرچم انقلاب به دست حضرت ولی‌عصر(عج) سپرده شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان فارس با اشاره به آیه‌ای از سوره آل‌عمران، شهادت رهبر انقلاب را آزمایشی الهی دانست و تأکید کرد: ملت ایران، همانند مسلمانان راستین صدر اسلام، صحنه را خالی نکرده‌اند و با ایمان و استقامت خود راه رهبری را ادامه خواهند داد. سردار بیانی با بیان اینکه خانواده رهبر شهید انقلاب فقط همسر و فرزندان ایشان نیستند بلکه ملت ایران است، افزود: وظیفه کنونی مردم ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است و سرنوشت جنگ، کوتاه یا بلند بودن آن، به حضور و پایداری ملت بستگی دارد.

به گفته مدیرکل بنیاد شهید استان فارس، در جنگ سخت، پیروزی با تحمل دشواری‌ها حاصل می‌شود و همان‌طور که قرآن کریم وعده داده است، اگر مؤمنان در راه دین خدا پایدار باشند خدا نیز آنان را یاری خواهد کرد. وی با اشاره به شرایط نظامی کشور پس از شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح تصریح کرد: با وجود این فقدان‌ها، نیروهای مسلح ایران با اقتدار کامل در حال نبرد هستند و کوچک‌ترین خللی در عمل آن‌ها رخ نداده است.

سردار بیانی گفت: نیروهای ایرانی طی روزهای گذشته تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده‌اند. تعداد موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده ایران در چهار روز اخیر از آمار جنگ دوازده‌روزه گذشته فراتر رفته و خسارت‌های سنگینی به دشمن وارد شده است.

به گفته وی، ناو آبراهام لینکلن آمریکا پس از هدف قرار گرفتن توسط پهپادهای ایرانی در حال عقب‌نشینی به سمت دریای هند است و هزاران سرباز آمریکایی از منطقه گریخته یا در هتل‌ها و منازل مردم عرب پناه گرفته‌اند.

وی شکست دشمن را نتیجه اتحاد و ایستادگی ملت دانست و گفت: وعده‌های الهی تحقق یافته و ملت در دوره‌ای سرنوشت‌ساز از آخرالزمان قرار دارد. وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اغتشاش در کشور پس از شکست نظامی‌شان، گفت: حملات پراکنده به کلانتری‌ها و پایگاه‌های بسیج با هدف تضعیف نیروهای مردمی صورت می‌گیرد، اما مردم بیدار ایران اجازه نخواهند داد خون رهبر شهیدشان بی‌پاسخ بماند.

سردار بیانی در پایان از مردم مقاوم ایران خواست شب‌ها در خیابان‌ها و مساجد حضور داشته باشند و صحنه را ترک نکنند، زیرا امروز استمرار انقلاب و انتقام خون رهبر شهید بر دوش مردم مؤمن و وفادار ایران است.