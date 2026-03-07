آزادی بیش از ۶۵ زندانی بازداشتگاه شیراز در رسیدگی قضایی قضات

به گزارش ایلنا، جمعی از قضات مجتمع های قضایی دادسرای مرکزی شیراز و نواحی یک و دو دادسرای این کلانشهر، با حضور در بازداشتگاه مرکزی شیراز با بازداشتی های این مؤسسه کیفری و جمعی از خانواده ها در محل بازداشتگاه دیدار و ضمن استماع درخواستها، پیرامون رسیدگی به موارد و تقاضاهای مطرح شده تصمیمات لازم را اتخاذ کردند.

گفتنی است بواسطه این دیدار،رسیدگی و میز خدمت قضایی افزون بر ۶۵ نفر از زندانیان بازداشتی از طریق تبدیل قرار و قبول کفالت و وثیقه و... از بازداشتگاه آزاد و به کانون خانواده بازگشتند.

