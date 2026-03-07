۵ فوتی و ۱۵ مصدوم در تصادف های محورهای کازرون و شیراز

وی افزود: بلافاصله کارشناسان اورژانس با چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند؛ اقدامات درمانی پیش‌ بیمارستانی به پنج مصدوم حادثه ارائه و برای دریافت درمان تکمیلی به بیمارستان‌های حضرت امام علی (ع) و ولی عصر (عج) کازرون منتقل شدند.

رئیس اورژانس فارس تصریح کرد: در این سانحه دو نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

وی بیان کرد: همچنین در ساعت ۱۸:۲۶ روز جمعه تصادف دو خودرو سواری پژو و ال۹۰ در روستای سیاخ دارنگون شیراز به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

عابد ادامه داد: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که خدمات درمانی پیش‌ بیمارستانی در محل به آن‌ها ارائه شد و برای ادامه درمان، چهار مصدوم به بیمارستان شهید رجایی و شش مصدوم به بیمارستان نمازی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس فارس با بیان اینکه همچنین سه نفر از سرنشینان خودروها به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند، افزود: برای این مأموریت شش دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.