مدیرکل میراث فرهنگی فارس:
اماکن تاریخی نماد ایستادگی هزاران ساله ملتاند/ تعرض به اماکن تاریخی، تعرض به قلب تاریخ ایران است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در پیامی ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشورمان و آسیب رساندن به اماکن تاریخی، تأکید کرد که تعرض به اماکن تاریخی، تعرض به قلب تاریخ ایران است.
به گزارش ایلنا، در بخشی از پیام بهزاد مریدی آمده است: بار دیگر دست پلید استکبار و دشمنان زبون این مرز و بوم، از آستین کینه برآمد و با ارتکاب جنایتی هولناک، ایران مقتدر را در سوگی عظیم، اما حماسی نشاند. شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از فرزندان غیور ملت در حوادث اخیر، سندی دیگر بر درماندگی دشمنانی است که تاب ایستادگی در برابر عزت و استقلال این خاک مقدس را ندارند.
اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، ضمن عرض تسلیت محضر ملت شریف ایران و خانوادههای معزز شهدا، این اقدام بزدلانه و تروریستی را به شدیدترین لحن ممکن محکوم مینمایم.
دشمن متوهم بداند که هویت این ملت با شهادت گره خورده و ریشههای تنومند این تمدن کهن، با چنین تکانههایی نخواهد لرزید. تعرض جنایتکارانه به حریم امنیت کشور و آسیب رساندن به اماکن تاریخی که شناسنامه هویتی و میراث ماندگار پیشینیان ماست، نشانه آشکار جهل و ستیز با تاریخ و فرهنگ غنی این سرزمین است. اماکن تاریخی ما تنها سنگ و آجر نیستند، بلکه نماد ایستادگی هزاران ساله یک ملتاند و هرگونه تعرض به آنها، تعرض به قلب تاریخ ایران است.
ما میراثدارانِ تاریخِ حماسه و ایثار، اعلام میداریم که این خونهای پاک، عزم ما را در صیانت از وجب به وجب این خاک و هویت ملیمان راسختر خواهد کرد. راه رشادت ادامه دارد و پرچمی که به برکت خون شهدا برافراشته شده، هرگز بر زمین نخواهد افتاد.