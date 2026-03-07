آمادگی کامل زیرساخت‌های ارتباطی گلستان برای شرایط جنگی با افزایش ظرفیت شبکه سیار

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گلستان از افزایش ظرفیت شبکه سیار و آماده‌باش ۱۰۰ درصدی تیم‌های فنی برای پایداری ارتباطات در شرایط کنونی خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، سید حامد قدس علوی افزود: تیم‌های ارتباطی و زیرساختی استان برای شرایط جنگ تحمیل شده براساس سناریوهای از قبل طراحی شده آمادگی کامل را دارند. در آستانه این شرایط، تعدادی از سایت‌های ارتباطی در سطح استان ارتقا یافته و سایت‌های جدید به منظور آمادگی برای این روزها توسعه داده شده‌اند. 

وی افزود: در حال حاضر بیش از۹۹/۸ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه قرار دارند. 

قدس علوی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۲۵ درصدی ترافیک دیتا، گفت: تمامی اپراتورهای تلفن همراه ملزم شده‌اند ظرفیت لینک‌های انتقال و پهنای باند را تقویت کنند و تیم‌های پایش شبکه به صورت ۲۴ ساعته وضعیت ارتباطات را رصد می‌کنند. 

وی افزود: تیم های فنی در سراسر استان در حالت آماده‌باش قرار دارند و مرکز مانیتورینگ شبکه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است تا در صورت بروز اختلال، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل برطرف شود. نقاط گردشگری و مسیرهای پرتردد در اولویت تقویت پوشش شبکه قرار گرفته‌اند و تست‌های میدانی کیفیت ارتباطات نیز طی دو هفته گذشته انجام شده است.

