به گزارش ایلنا از گلستان، سید حامد قدس علوی افزود: تیم‌های ارتباطی و زیرساختی استان برای شرایط جنگ تحمیل شده براساس سناریوهای از قبل طراحی شده آمادگی کامل را دارند. در آستانه این شرایط، تعدادی از سایت‌های ارتباطی در سطح استان ارتقا یافته و سایت‌های جدید به منظور آمادگی برای این روزها توسعه داده شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از۹۹/۸ درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش نسل چهارم تلفن همراه قرار دارند.

قدس علوی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۲۵ درصدی ترافیک دیتا، گفت: تمامی اپراتورهای تلفن همراه ملزم شده‌اند ظرفیت لینک‌های انتقال و پهنای باند را تقویت کنند و تیم‌های پایش شبکه به صورت ۲۴ ساعته وضعیت ارتباطات را رصد می‌کنند.

وی افزود: تیم های فنی در سراسر استان در حالت آماده‌باش قرار دارند و مرکز مانیتورینگ شبکه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است تا در صورت بروز اختلال، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل برطرف شود. نقاط گردشگری و مسیرهای پرتردد در اولویت تقویت پوشش شبکه قرار گرفته‌اند و تست‌های میدانی کیفیت ارتباطات نیز طی دو هفته گذشته انجام شده است.

انتهای پیام/