انهدام یک پهباد هرمس ۹۰۰ رژیم صهیونسیتی در اندیکا
یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ ساخت رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش در شهرستان اندیکا در استان خوزستان توسط شبکه یکپارچه پدافندی جمهوری اسلامی ایران کشف و منهدم شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی سپاه استان، به گفته کارشناسان نظامی هر فروند این پهپاد ۳۰ میلیون دلار ارزشگذاری میشود که در عملیاتی دقیق توسط رزمندگان اسلام هدف قرار گرفت و نابود شد.
طی روزهای اخیر نیز پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران چندین پهپاد جاسوسی و متجاوز را در نقاط مختلف کشور شناسایی و سرنگون کردهاند.
پهپاد «هرمس ۹۰۰» از پهپادهای پیشرفته شناسایی رژیم صهیونیستی محسوب میشود که توان پرواز طولانیمدت، بیش از ۳۰ ساعت، فعالیت در ارتفاع بالا و حمل سامانههای پیشرفته تصویربرداری و جمعآوری اطلاعات را دارد و در ماموریتهای اطلاعاتی و نظارتی مورد استفاده قرار میگیرد.
پیش از این نیز روز گذشته روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان از سرنگونی یک پهپاد هرمس در آسمان اندیمشک خبر داده بود.
این سومین پهپاد هرمس ساقط شده در استان خوزستان به شمار می رود.