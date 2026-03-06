انهدام یک پهباد هرمس ۹۰۰ رژیم صهیونسیتی در اندیکا

طی روزهای اخیر نیز پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران چندین پهپاد جاسوسی و متجاوز را در نقاط مختلف کشور شناسایی و سرنگون کرده‌اند.

پهپاد «هرمس ۹۰۰» از پهپادهای پیشرفته شناسایی رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود که توان پرواز طولانی‌مدت، بیش از ۳۰ ساعت، فعالیت در ارتفاع بالا و حمل سامانه‌های پیشرفته تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات را دارد و در ماموریت‌های اطلاعاتی و نظارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیش از این نیز روز گذشته روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان از سرنگونی یک پهپاد هرمس در آسمان اندیمشک خبر داده بود.

این سومین پهپاد هرمس ساقط شده در استان خوزستان به شمار می رود.