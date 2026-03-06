تشییع پیکر شهید خلبان مهدی عالی در گرگان

به گزارش ایلنا از گلستان، آیین تشییع پیکر مطهر سرهنگ خلبان شهید «مهدی عالی» با حضور گسترده مردم انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف جامعه در شهر گرگان برگزار شد

حاضران در این آیین با سر دادن شعارهایی در محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، یاد و خاطره این شهید سرافراز و دیگر شهدای راه دفاع از میهن اسلامی را گرامی داشتند.

شهید مهدی عالی از پرسنل پایور نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در جریان حملات ۱۱ اسفندماه آمریکا و رژیم صهیونیستی به پایگاه هوانیروز در کرمان و در حین انجام مأموریت دفاع از خاک میهن اسلامی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در پایان این مراسم، پیکر مطهر این شهید برای خاکسپاری به زادگاهش، روستای چالکی از توابع شهرستان گرگان، منتقل شد.از این شهید والامقام یک فرزند پسر به یادگار مانده است.

