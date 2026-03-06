به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد شماره ۳۶، نسبت به وزش باد شدید و مواج شدن دریای خزر هشدار داد. بر اساس این گزارش، با استقرار جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، از اواخر وقت شنبه ۱۶ اسفند ماه تا بعدازظهر چهارشنبه ۲۰ اسفند، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان شاهد ناپایداری‌های جوی خواهند بود.

در این بازه زمانی، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق دور از ساحل به ۱۵ متر بر ثانیه (۵۴ کیلومتر بر ساعت) و ارتفاع موج در این مناطق به ۲.۴ متر خواهد رسید که می‌تواند منجر به غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری شود. کارشناسان هواشناسی بر توقف کامل فعالیت‌های صیادی (کیلکا و پره) و ممنوعیت قایقرانی و تفریحات دریایی در این مدت تاکید کرده و خواستار مراقبت ویژه در تردد شناورها به حوضچه بنادر شده‌اند.

انتهای پیام/