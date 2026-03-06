تأمین پایدار آب در استان مرکزی برای پذیرش مسافران در شرایط جنگ / رعایت الگوی مصرف ضروری است

به گزارش ایلنا، حسین اسدی آخرین وضعیت استان مرکزی را تشریح کرده و در این رابطه افزود: در پی افزایش جابجایی‌های جمعیتی و سفر برخی شهروندان از سایر کلان‌شهرهای کشور، به ویژه از تهران به شهرستان‌های تابعه استان مرکزی، شاهد افزایش قابل توجه جمعیت در برخی مناطق و شهرستان‌های این استان هستیم. موضوعی که در شهرستان‌هایی مانند تفرش نیز به طور ملموس مشاهده می‌شود.

وی به موضوع تأمین آب و فشارهای ناشی از افزایش جمعیت بر روی آن اشاره کرده و ادامه داد: این افزایش جمعیت فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های خدماتی به ویژه تأمین آب وارد می‌کند. اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و تمهیدات فنی و مدیریتی، خوشبختانه تاکنون هیچ مشکلی در تأمین و توزیع آب در استان مرکزی گزارش نشده است. در این راستا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به افزایش تقاضا فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی به ظرفیت تأمین آب در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: جمعیت استان مرکزی در شرایط عادی حدود یک میلیون و 400 هزار نفر است، اما برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که حتی در صورت افزایش جمعیت تا حدود 2 میلیون نفر نیز شبکه تأمین آب دچار اختلال نشود. پایداری چنین شرایطی مستلزم همراهی شهروندان در مدیریت بهینه مصرف آب است.

اسدی بر ضرورت رعایت الگوی مصرف آب تأکید داشته و تصریح کرد: در ایام تعطیلات و افزایش حضور مسافران که مصرف آب به طور طبیعی افزایش می‌یابد، مدیریت مصرف آب بسیار ضروری است. با همکاری مردم در رعایت الگوی مصرف بهینه آب، استان مرکزی می‌تواند در ایام نوروز و ماه‌های ابتدایی سال آینده بدون دغدغه کم‌آبی، میزبان مسافران و مهمانان باشد و خدمات‌رسانی پایدار در حوزه آب استمرار یابد.

