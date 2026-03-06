در پی حمله جنایتکارانه آمریکاییصهیونی؛
شهادت کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شیراز حین خدمت رسانی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از حمله جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به پایگاه اورژانس ۱۱۵ در منطقه زیباشهر شیراز خبر داد که منجر به شهادت ۲ تن از خادمان سلامت و تخریب کامل این مرکز امدادی شد.
به گزارش ایلنا، هوشنگ ترک علیا و سجاد چرخنده از کارشناسان عملیاتی پایگاه زیبا شهر اورژانس شیراز، در پی حملات هوایی جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به درجه رفیع شهادت رسیدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز از حمله جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی به پایگاه اورژانس ۱۱۵ در منطقه زیباشهر شیراز خبر داد که منجر به شهادت ۲ تن از خادمان سلامت و تخریب کامل این مرکز امدادی شد.
امین نیاکان با اعلام این خبر گفت: حوالی ساعت ۲۰:۳۰ شب ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴، در پی حمله هوایی جنایتکارانه آمریکایی-صهیونی در آن منطقه، ۲ تکنسین فداکار و وظیفهشناس اورژانس ۱۱۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
نیاکان با اشاره به حجم گسترده تخریبها تصریح کرد: شدت انفجار به حدی بوده است که ساختمان پایگاه اورژانس به طور کامل تخریب شده و دو دستگاه آمبولانس مستقر در این پایگاه که آماده خدمترسانی به شهروندان بودند نیز به صورت ۱۰۰ درصد از بین رفتهاند.
وی ضمن تسلیت شهادت این مدافعان سلامت به خانواده معزز آنان و جامعه بزرگ پزشکی و امدادی کشور، تأکید کرد: حمله به مراکز امدادی و درمانی که طبق تمامی پروتکلهای بینالمللی مصونیت دارند، نشانه استیصال دشمن است. اما دشمن بداند که کادر سلامت استان فارس، با وجود چنین جنایاتی، ذرهای از عهد خود با مردم برای حفظ جان آنها عقبنشینی نخواهند کرد و با صلابتتر از گذشته در کنار ملت ایستادهاند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: اقدامات لازم جهت جایگزینی پایگاه تخریب شده و استمرار خدمات امدادی در آن منطقه به سرعت در حال انجام است تا خللی در روند فوریتهای پزشکی منطقه ایجاد نشود.