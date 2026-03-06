خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشدید پایش شبانه‌روزی زیستگاه‌های حیات‌وحش در اصفهان
کد خبر : 1759178
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان گفت: پایش‌های شبانه روزی و گشت و کنترل مناطق چهارگانه تحت مدیریت در استان تشدید شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گل‌علیزاده اظهار کرد: به منظور حفظ و حراست پایدار از تنوع زیستی و عرصه های زیست محیطی استان اصفهان در ایام جنگ ناجوانمردانه تحمیلی، پایش های زیست محیطی و گشت و کنترل مناطق چهار گانه تحت مدیریت بطور شبانه روزی و بی وقفه تشدید شده است.

وی افزود: این برنامه ها شامل: توزیع متناسب و حضور محسوس و نامحسوس بی وقفه محیط بانان و یگان حفاظت، کارشناسان بخش های مرتبط و گشت های سیار و نیز همیاران در سطح مناطق ۱۳ گانه تحت مدیریت، مناطق شکار ممنوع و حفاظتگاه های مشارکتی حیات وحش با رعایت ملاحظات ایمنی و پدافند غیر عامل و پیشگیری از اقدامات خرابکارانه و ضد امنیت جامعه در گستره استان است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: پیشگیری از تخلفات شکار و صید و تخریب اراضی احتمالی، ارائه آموزش های زیست محیطی و ترویج و تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از اهداف مورد نظر می باشد.همچنین حفظ آمادگی و هماهنگی های بین بخشی با سایر دستگاه ها در جهت ارائه خدمات و همکاری های محیط زیستی و ایجاد امنیت روانی با همکاری ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان ها به طور مستمر و مناسب، برقرار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل