به گزارش ایلنا از اصفهان، داریوش گل‌علیزاده اظهار کرد: به منظور حفظ و حراست پایدار از تنوع زیستی و عرصه های زیست محیطی استان اصفهان در ایام جنگ ناجوانمردانه تحمیلی، پایش های زیست محیطی و گشت و کنترل مناطق چهار گانه تحت مدیریت بطور شبانه روزی و بی وقفه تشدید شده است.

وی افزود: این برنامه ها شامل: توزیع متناسب و حضور محسوس و نامحسوس بی وقفه محیط بانان و یگان حفاظت، کارشناسان بخش های مرتبط و گشت های سیار و نیز همیاران در سطح مناطق ۱۳ گانه تحت مدیریت، مناطق شکار ممنوع و حفاظتگاه های مشارکتی حیات وحش با رعایت ملاحظات ایمنی و پدافند غیر عامل و پیشگیری از اقدامات خرابکارانه و ضد امنیت جامعه در گستره استان است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: پیشگیری از تخلفات شکار و صید و تخریب اراضی احتمالی، ارائه آموزش های زیست محیطی و ترویج و تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از اهداف مورد نظر می باشد.همچنین حفظ آمادگی و هماهنگی های بین بخشی با سایر دستگاه ها در جهت ارائه خدمات و همکاری های محیط زیستی و ایجاد امنیت روانی با همکاری ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان ها به طور مستمر و مناسب، برقرار است.

