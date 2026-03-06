انهدام ۶ فروند پهپاد دشمن آمریکایی صهیونی در اصفهان
پدافند هوا فضای سپاه شب گذشته در فاصله یک ساعت ۲ فروند پهپاد جاسوسی و رزمی هرون رژیم صهیونی که اقدام به هدف قرار دادن نقاطی در اصفهان کرده بود را در آسمان این شهر رهگیری و منهدم کردند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، شمار پهپادهای آمریکایی صهیونی منهدم شده در اصفهان به ۶ فروند رسید.
به گفته اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان از ابتدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی به کشورمان پدافند هوا فضای سپاه ۶ فروند پهپاد هرمس، ام کیو ۹ و هرون را رهگیری و منهدم کرده است.
پدافند هوا فضای سپاه شب گذشته در فاصله یک ساعت ۲ فروند پهپاد جاسوسی و رزمی هرون رژیم صهیونی که اقدام به هدف قرار دادن نقاطی در اصفهان کرده بود را در آسمان این شهر رهگیری و منهدم کردند.
پهپاد نظامی هرون قادر به حمل گیرندههای الکترواپتیکال، سیستمهای مختلف راداری مانند رادارهای گشت دریایی، سیستمهای ارتباطی اطلاعاتی و ابزارهای حمایتی الکترونیکی است.