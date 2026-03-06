سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان:

مردم استان قزوین نگران کمبود تجهیزات پزشکی نباشند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: با آمادگی کامل نیروهای کادر پزشکی، درمانی، بهداشتی و تامین تجهیزات و اقلام دارویی برای جراحی و خدمات درمانی هیچ مشکلی برای خدمت رسانی به مردم استان نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، حمیدرضا قافله‌باشی از آمادگی بخش درمانی استان خبرداد و اظهارداشت: در شرایط حساس کنونی همه امکانات بهداشتی و درمانی استان بسیج شده و آماده خدمت رسانی به مردم هستیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزود: کادر درمانی، پزشکی و پرستاری استان در آماده باش کامل بوده و با همه توان در خدمت مردم در شرایط خاص کنونی است.

قافله باشی تصریح کرد: دانشگاه علوم‌ پزشکی به عنوان متولی سلامت استان به دنبال جنگی که به کشور تحمیل شده پای کار است و تاکنون ۵ جلسه ستاد بحران در دانشگاه را برگزار کردیم و نیازهای دارویی، پزشکی و درمانی را بررسی کردیم و اطمینان می دهیم همه نیازها تامین شده است و مردم نگران کمبود تجهیزات پزشکی نباشند. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد: فعالیت بیمارستان‌ها بدون وقفه ادامه دارد و هیچ خللی در روند خدمت رسانی نداریم و کادر درمان با احساس مسئولیت کامل پای کار هستند و با قوت و روحیه بالا به بیماران رسیدگی می کنند. 

قافله‌باشی گفت: تامین دارو و مواد مصرفی برای عمل جراحی و سایر نیازهای درمانی و بهداشتی بیمارستان‌ها نیز بخوبی انجام شده است و در این زمینه نیز کمبودی نداریم.

وی از مردم استان خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی خود در صورت نیاز به خدمات درمانی با مراجعه به بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانگاه‌های دولتی و خصوصی از خدمات این مراکز استفاده کنند.

