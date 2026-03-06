به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری امروز در مراسم روز درختکاری با اشاره به سنت هر ساله رهبر شهید انقلاب اسلامی قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) در کاشت نهال در روز درختکاری اظهار کرد: در سال‌های گذشته همواره شاهد بودیم که رهبر عزیز و شهید انقلاب اسلامی در چنین روزی شخصاً اقدام به کاشت نهال می‌کردند و این اقدام ارزشمند، پیام مهمی برای توجه به طبیعت و محیط زیست داشت.

در این مراسم، استاندار قزوین با اشاره به اهمیت طبیعت در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: درختکاری در فرهنگ ایرانیان همواره جایگاه ویژه‌ای داشته و این اقدام ارزشمند تنها یک حرکت نمادین نیست، بلکه پیامی مهم برای حفظ محیط زیست و آینده کشور دارد.

وی با بیان اینکه ایران به دلیل شرایط اقلیمی همواره با کمبود منابع آبی مواجه بوده است، افزود: مسئله کم‌آبی در کشور موضوعی تازه نیست و ریشه در تاریخ چند هزار ساله ایران دارد؛ به همین دلیل حفظ طبیعت و توسعه فضای سبز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار قزوین ادامه داد: با توجه به گسترش شهرنشینی و زندگی آپارتمانی، باید تلاش کنیم در هر فرصتی که فراهم می‌شود نسبت به کاشت درخت اقدام کنیم تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان برای توسعه درختکاری گفت: در برخی مناطق استان قزوین می‌توان با کاشت گونه‌های مناسب، علاوه بر زیباسازی طبیعت، در کاهش ریزگردها و حفاظت از منابع طبیعی نیز نقش مؤثری ایفا کرد.

استاندار قزوین همچنین به اهمیت توسعه درختان اشاره کرد و گفت: در این زمینه بارها بر بررسی ظرفیت‌های کاشت درختانی مانند بلوط در برخی مناطق تأکید کرده‌ایم؛ درخت بلوط که در مناطق زاگرس به‌وفور دیده می‌شود، از گونه‌های ارزشمند و ماندگار طبیعت است و می‌تواند در تقویت پوشش گیاهی مؤثر باشد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا اظهار امیدواری کرد با ترویج فرهنگ درختکاری، گام‌های مؤثری برای حفظ طبیعت و آبادانی کشور برداشته شود.

انتهای پیام/