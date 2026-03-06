نظارت بر بازار کالاهای اساسی تشدید شود/ امنیت غذایی در شرایط بحران اولویت دارد

به گزارش ایلنا، اسفندیار عبدالهی در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان فارس با قدردانی از تلاش‌های مدیران این مجموعه اظهار داشت: از رئیس جهاد کشاورزی استان فارس، معاونان و همچنین رؤسای جهاد کشاورزی شهرستان‌ها که در این روزها برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند، تقدیر می‌کنم.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در سطح ملی افزود: از محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز تشکر می‌کنم که در روزهای اخیر با سفر به چند استان، مسائل و دغدغه‌های حوزه کشاورزی و امنیت غذایی را از نزدیک پیگیری کرده‌اند.

عبدالهی با بیان اینکه مسئولان حوزه کشاورزی در شرایط فعلی مأموریت سنگینی بر عهده دارند، تصریح کرد: امروز ما با دو جبهه روبه‌رو هستیم، یک جبهه دفاعی که نیروهای مسلح با قدرت در آن حضور دارند و یک جبهه مهم دیگر یعنی جبهه امنیت غذایی که مسئولیت آن بر عهده مدیران و فعالان حوزه کشاورزی است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه دفاعی از توان و آمادگی کشور اطمینان داریم، اما در شرایط بحران باید بیش از هر زمان دیگری مراقب حوزه امنیت غذایی باشیم تا در تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی هیچ خللی ایجاد نشود.

وی تأکید کرد: هر جا کمبود یا مشکلی وجود دارد باید از ظرفیت‌های ملی از جمله ارتباطات و پیگیری‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس استفاده شود تا استان در تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز به آرامش برسد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با توجه به اهمیت نظارت بر بازار گفت: نظارت بر بازار در شهرستان‌ها باید با جدیت دنبال شود. مردم این شب‌ها بدون هیچ چشم‌داشتی برای دفاع از نظام و کشور در صحنه حضور دارند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آن‌ها باشند و با دقت بیشتری شرایط بازار و توزیع کالاهای اساسی را مدیریت کنند.

وی حضور میدانی مدیران را ضروری دانست و اضافه کرد: مدیران جهاد کشاورزی باید به عنوان نیروهای جهادی پا به پای مردم در میدان حضور داشته باشند و مسائل و مشکلات را از نزدیک پیگیری کنند.

