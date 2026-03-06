نظارت بر بازار کالاهای اساسی تشدید شود/ امنیت غذایی در شرایط بحران اولویت دارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی باید با استفاده از همه ظرفیتها، آرامش در حوزه امنیت غذایی حفظ شود.
به گزارش ایلنا، اسفندیار عبدالهی در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان فارس با قدردانی از تلاشهای مدیران این مجموعه اظهار داشت: از رئیس جهاد کشاورزی استان فارس، معاونان و همچنین رؤسای جهاد کشاورزی شهرستانها که در این روزها برای مدیریت شرایط و تأمین نیازهای مردم تلاش میکنند، تقدیر میکنم.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی افزود: از محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز تشکر میکنم که در روزهای اخیر با سفر به چند استان، مسائل و دغدغههای حوزه کشاورزی و امنیت غذایی را از نزدیک پیگیری کردهاند.
عبدالهی با بیان اینکه مسئولان حوزه کشاورزی در شرایط فعلی مأموریت سنگینی بر عهده دارند، تصریح کرد: امروز ما با دو جبهه روبهرو هستیم، یک جبهه دفاعی که نیروهای مسلح با قدرت در آن حضور دارند و یک جبهه مهم دیگر یعنی جبهه امنیت غذایی که مسئولیت آن بر عهده مدیران و فعالان حوزه کشاورزی است.
این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه دفاعی از توان و آمادگی کشور اطمینان داریم، اما در شرایط بحران باید بیش از هر زمان دیگری مراقب حوزه امنیت غذایی باشیم تا در تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی هیچ خللی ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: هر جا کمبود یا مشکلی وجود دارد باید از ظرفیتهای ملی از جمله ارتباطات و پیگیریهای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس استفاده شود تا استان در تأمین کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز به آرامش برسد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با توجه به اهمیت نظارت بر بازار گفت: نظارت بر بازار در شهرستانها باید با جدیت دنبال شود. مردم این شبها بدون هیچ چشمداشتی برای دفاع از نظام و کشور در صحنه حضور دارند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنها باشند و با دقت بیشتری شرایط بازار و توزیع کالاهای اساسی را مدیریت کنند.
وی حضور میدانی مدیران را ضروری دانست و اضافه کرد: مدیران جهاد کشاورزی باید به عنوان نیروهای جهادی پا به پای مردم در میدان حضور داشته باشند و مسائل و مشکلات را از نزدیک پیگیری کنند.