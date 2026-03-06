دشمن با حمله به غیرنظامیان به دنبال ایجاد نارضایتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تجمع بزرگ و حماسی بانوان استان قزوین با عنوان «در سوگ آفتاب» در رثای شهادت ولی امر مسلمین جهان، رهبر شهید قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) با حضور جمعی از بانوان در حسینیه امامزاده حسین(ع) شهر قزوین برگزار شد.

در این آیین معنوی که به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، بانوان قزوینی با ابراز اندوه و ارادت عمیق خود، یاد و خاطره این رهبر مجاهد را گرامی داشته و بر تداوم راه انقلاب اسلامی، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در این مراسم با تسلیت شهادت ولی امر مسلمین جهان، رهبر شهید قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) و دیگر شهدای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: بزرگترین پاداشی که یک مجاهد می‌تواند از خداوند دریافت کند شهادت در راه اسلام است و رهبر حکیم انقلاب اسلامی، رهبر شهید قائد امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، که سال‌ها در مسیر مبارزه با استکبار ایستادگی کردند، سرانجام به این مقام رفیع نائل شدند.

وی با اشاره به جنایات اخیر دشمنان افزود: خوی تجاوزگرانه نظام استکبار تنها متوجه اهداف نظامی نیست و در روزهای اخیر شاهد حمله به مناطق غیرنظامی، مدارس و حتی خانواده‌های بی‌دفاع بوده‌ایم که نشان‌دهنده ماهیت واقعی دشمنان ملت ایران است.

معاون سیاسی استاندار قزوین با تأکید بر هوشیاری مردم گفت: دشمنان تصور می‌کنند با این اقدامات می‌توانند نارضایتی در جامعه ایجاد کنند اما حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و اجتماعات مردمی در روزهای اخیر نشان داد ملت ایران در دفاع از انقلاب و نظام متحد و استوار هستند.

احمدپور با اشاره به وضعیت امنیتی استان نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سراسر استان قزوین امنیت کامل برقرار است و زندگی عادی مردم جریان دارد. بازار فعال است، کالاهای اساسی به میزان کافی ذخیره شده و مردم نباید به شایعاتی که در فضای مجازی درباره کمبودها یا تخلیه برخی مناطق منتشر می‌شود توجه کنند.

وی همچنین از مردم خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و با حضور آگاهانه در صحنه‌های اجتماعی، نقشه‌های دشمن برای ایجاد ناامنی روانی را خنثی سازند.

