بازدید استاندار قزوین از مناطق آسیب دیده حمله آمریکایی-صهیونیستی
استاندار قزوین در بازدید میدانی از نقاط آسیب دیده در پی حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر خدمترسانی و رسیدگی به خسارات وارد شده تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، استاندار قزوین امروز با حضور در مناطق آسیبدیده حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارات و روند امدادرسانی قرار گرفت.
استاندار قزوین در این بازدید میدانی که با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاههای خدماترسان انجام شد، ضمن بررسی میزان خسارات وارده، بر تسریع در روند رسیدگی به آسیبها و حمایت از افراد آسیبدیده تأکید کرد.
نوذری در حاشیه این بازدید با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان اظهارداشت: همه ظرفیتهای استان برای رسیدگی به خسارات و ارائه خدمات به مردم به کار گرفته شده و روند امدادرسانی و ارزیابی خسارات با جدیت در حال انجام است.
وی همچنین از تلاش نیروهای امدادی، خدماتی و دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و افزود: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، موجب عبور از این شرایط و تقویت روحیه مقاومت و انسجام ملی خواهد شد.
در این بازدید ارسلان قاسمی فرماندار البرز، سید محمد حسینی فرماندار آبیک، کامران لشکری مدیرکل صمت و شهریار کشاورز مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز حضور داشتند.