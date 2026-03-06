بازدید استاندار قزوین از مناطق آسیب دیده حمله آمریکایی-صهیونیستی

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، استاندار قزوین امروز با حضور در مناطق آسیب‌دیده حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارات و روند امدادرسانی قرار گرفت.

استاندار قزوین در این بازدید میدانی که با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شد، ضمن بررسی میزان خسارات وارده، بر تسریع در روند رسیدگی به آسیب‌ها و حمایت از افراد آسیب‌دیده تأکید کرد.

نوذری در حاشیه این بازدید با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان اظهارداشت: همه ظرفیت‌های استان برای رسیدگی به خسارات و ارائه خدمات به مردم به کار گرفته شده و روند امدادرسانی و ارزیابی خسارات با جدیت در حال انجام است.

وی همچنین از تلاش نیروهای امدادی، خدماتی و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و افزود: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، موجب عبور از این شرایط و تقویت روحیه مقاومت و انسجام ملی خواهد شد.

در این بازدید ارسلان قاسمی فرماندار البرز، سید محمد حسینی فرماندار آبیک، کامران لشکری مدیرکل صمت و شهریار کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز حضور داشتند.