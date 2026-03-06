همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امروز صورت گرفت؛

بازدید استاندار قزوین از مناطق آسیب دیده حمله آمریکایی-صهیونیستی

بازدید استاندار قزوین از مناطق آسیب دیده حمله آمریکایی-صهیونیستی
استاندار قزوین در بازدید میدانی از نقاط آسیب ‌دیده در پی حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر خدمت‌رسانی و رسیدگی به خسارات وارد شده تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، استاندار قزوین امروز با حضور در مناطق آسیب‌دیده حمله متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت خسارات و روند امدادرسانی قرار گرفت.

استاندار قزوین در این بازدید میدانی که با حضور جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شد، ضمن بررسی میزان خسارات وارده، بر تسریع در روند رسیدگی به آسیب‌ها و حمایت از افراد آسیب‌دیده تأکید کرد.

نوذری در حاشیه این بازدید با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان اظهارداشت: همه ظرفیت‌های استان برای رسیدگی به خسارات و ارائه خدمات به مردم به کار گرفته شده و روند امدادرسانی و ارزیابی خسارات با جدیت در حال انجام است.

وی همچنین از تلاش نیروهای امدادی، خدماتی و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و افزود: همدلی و همراهی مردم و مسئولان، موجب عبور از این شرایط و تقویت روحیه مقاومت و انسجام ملی خواهد شد.

در این بازدید ارسلان قاسمی فرماندار البرز، سید محمد حسینی فرماندار آبیک، کامران لشکری مدیرکل صمت و شهریار کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز حضور داشتند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
