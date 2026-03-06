حمله دشمن به چهار شهرستان اصفهان در بامداد امروز/ وارد آمدن خسارات به منازل مسکونی و خودروهای مردم

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان گفت: جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونسیتی بامداد روز جمعه، ۱۵ اسفند، به مناطقی از شهر اصفهان و شهرستان‌های برخوار، نجف‌آباد و لنجان تجاوز کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی روز جمعه به رسانه‌ها گفت: در پی اصابت پرتابه‌های آمریکایی صهیونی در محله سجاد زرین‌شهر به تعدادی منازل مسکونی و چند دستگاه خودرو خسارت وارد شد.

وی افزود: در حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به استان اصفهان شماری از شهروندان مجروح و مصدوم شدند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان تاکید کرد: حافظان امنیت کشور با دفع برخی از تجاوزات آمریکایی صهیونی شب گذشته ۲ فروند پهپاد هرون را در اصفهان رهگیری و منهدم کردند.

وی از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکان‌های مورد تجاوز خودداری کنند.

صالحی گفت: فعالان فضای مجازی و پیام رسان‌های محلی با توجه به شرایط جنگی در کشور از اعلام مکان‌هایی که مورد تجاوز دشمن قرار گرفته است خودداری کنند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: انتشار اطلاعات در شرایط کنونی کمک ناخواسته به دشمن است.

