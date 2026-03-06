توزیع ۴ تن سیب‌زمینی تنظیم بازار در محمودآباد جهت کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کنندگان

توزیع ۴ تن سیب‌زمینی تنظیم بازار در محمودآباد جهت کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کنندگان
در راستای اجرای طرح‌های تنظیم بازار و با هدف تأمین کالاهای اساسی با نرخ مصوب، توزیع ۴ تن سیب‌زمینی در شهرستان محمودآباد آغاز شده که این طرح با مدیریت اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان و مشارکت چند شرکت‌ تعاونی محلی اجرا گردید تا زمینه تعادل در بازار و دسترسی آسان‌تر شهروندان به محصولات کشاورزی فراهم شود.

به گزارش ایلنا، بهرام لطف‌اله‌نیا، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: طرح توزیع سیب‌زمینی در قالب برنامه تنظیم بازار با هدف تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در قیمت عرضه محصولات کشاورزی انجام شد.  

لطف‌اله‌نیا افزود: این طرح با همکاری اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی محمودآباد و شرکت‌های تعاونی آزادی، چهارمحل و شهدای هفتم‌تیر ملاکلا به مرحله اجرا درآمده که در این مرحله ۴ تن سیب‌زمینی با قیمت مصوب تنظیم بازار در میان فروشگاه‌ها و شرکت‌های یادشده درحال توزیع‌ می‌باشد.  

️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد ضمن نظارت مستقیم بر اجرای فرآیند توزیع اظهار داشت: هدف اصلی از اجرای این طرح، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت و فراهم‌سازی شرایطی است تا شهروندان بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با نرخ مصوب و عادلانه تهیه کنند.  

️وی همچنین افزود: این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی صورت گرفته و هدف آن حمایت همزمان از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

️شایان ذکراست اقدام یادشده علاوه بر کنترل بازار، گامی مؤثر در حفظ پایداری زنجیره تأمین و تقویت شبکه توزیع تعاونی‌ها در سطح شهرستان محسوب می‌شود.

