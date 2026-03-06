آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از امروز پانزده اسفند

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز جمعه پانزدهم اسفند ماه در گفت و گو با خبرنگاران به تشریح زمان و نحوه برداشت کالابرگ در مرحله جدید پرداخت و اظهار داشت: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰.۱ و ۲ از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

وی افزود: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از ۲۰ اسفند و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷.۸ و ۹ از ۲۵ اسفند می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار اسفند ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه بعد منتقل خواهد شد و تا پایان فروردین ماه معتبر است. هموطنان از این بابت نگران نباشند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: با توجه به حذف دهک‌بندی، سرپرست خانوارها می‌توانند بر اساس رقم انتهایی کد ملی به فروشگاه‌ها مراجعه و خرید کالابرگی اسفندماه خود را انجام دهند.

توصیفیان بیان کرد: استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماه‌های مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوار‌ها برای خرید پابرجاست. خواهشمند است جهت کاهش بار شبکه از مراجعات غیر ضروری به سامانه پرهیز گردد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع در لرستان گفت: این طرح در بیش از ۶۴۷۷فروشگاه استان که دارای ۱۰۰۴۵ ترمینال (دستگاه پوز) هستند و شامل فروشگاه‌های عمده و خرد می‌شود، در استان اجرا می‌شود.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان خاطر نشان کرد: در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌کند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

وی از هموطنان عزیز در خواست کرد همچنان مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.

توصیفیان ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم، فروشگاه‌ها بیش از پیش با مردم همکاری لازم را داشته باشند، حقوق مردم را حفظ کرده و از تخلفات جدا پرهیز نمایند.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد: هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می‌توانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم و یا سامانه zrm. mcls. gov. ir ثبت و سپس با ورود به بخش کالابرگ، آدرس فروشگاه متخلف را نوشته و یا فیش خرید خود را بارگذاری کنند تا به محض دریافت رسیدگی شود.

