خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس:

اولویت اصلی پیش‌بینی دقیق تقاضا و پیشگیری از نوسانات بازار است

کد خبر : 1759129
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های متولی برای تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان، ایام نوروز گفت: اولویت اصلی ما پیش‌بینی دقیق تقاضا و پیشگیری از نوسانات است، چراکه در شرایط کنونی مدیریت پس از وقوع بحران از سوی هیچ‌کس پذیرفته نیست و مردم باید خروجی اقدامات را در سفره خود ببینند.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: در آستانه ایام پرتقاضای پایان سال و همزمان با جنگ تحمیلی، نشست هماهنگی تنظیم بازار با رویکردی متفاوت برگزار شد. 

به گفته وی؛ در این نشست استانی بر دو محور اصلی رصد تولید و نظارت بر زنجیره توزیع تأکید شد.

بهجت حقیقی اظهار کرد: تمامی مدیران ستادی و شهرستانی موظف شدند با در نظر گرفتن تفاوت الگوی مصرف در کلان‌شهر شیراز نسبت به سایر شهرستان‌ها، تراز عرضه و تقاضا را به‌صورت هفته‌ای رصد و گزارش کنند.

وی با اشاره به نقش حیاتی اتحادیه‌های دامداران و مرغداران تصریح کرد: بخش مهم کار بر عهده زنجیره تولید است. مدیران باید پیش از رسیدن کالا به مرحله توزیع، موانع را برطرف کنند. 

این مقام مسئول افزود: ما به دنبال پیش‌بینی و پیشگیری هستیم. وقوع بحران و بعد از آن تلاش برای مدیریت آن، نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی است.

وی گفت: همکاری تنگاتنگ شهرداری شیراز، اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی لازم است.

 بهجت حقیقی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه عنوان کرد: هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی برای عبور از این شرایط ضروری است. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین از شهرداری شیراز خواست تا علاوه بر میوه شب عید، زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم گوشت و مرغ را فراهم کند تا دسترسی مردم به کالاهای با نرخ مصوب تسهیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل