به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی بیان کرد: در آستانه ایام پرتقاضای پایان سال و همزمان با جنگ تحمیلی، نشست هماهنگی تنظیم بازار با رویکردی متفاوت برگزار شد.

به گفته وی؛ در این نشست استانی بر دو محور اصلی رصد تولید و نظارت بر زنجیره توزیع تأکید شد.

بهجت حقیقی اظهار کرد: تمامی مدیران ستادی و شهرستانی موظف شدند با در نظر گرفتن تفاوت الگوی مصرف در کلان‌شهر شیراز نسبت به سایر شهرستان‌ها، تراز عرضه و تقاضا را به‌صورت هفته‌ای رصد و گزارش کنند.

وی با اشاره به نقش حیاتی اتحادیه‌های دامداران و مرغداران تصریح کرد: بخش مهم کار بر عهده زنجیره تولید است. مدیران باید پیش از رسیدن کالا به مرحله توزیع، موانع را برطرف کنند.

این مقام مسئول افزود: ما به دنبال پیش‌بینی و پیشگیری هستیم. وقوع بحران و بعد از آن تلاش برای مدیریت آن، نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی است.

وی گفت: همکاری تنگاتنگ شهرداری شیراز، اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی لازم است.

بهجت حقیقی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه عنوان کرد: هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی برای عبور از این شرایط ضروری است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین از شهرداری شیراز خواست تا علاوه بر میوه شب عید، زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم گوشت و مرغ را فراهم کند تا دسترسی مردم به کالاهای با نرخ مصوب تسهیل شود.

