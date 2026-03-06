استاندار: وضعیت زیر ساخت های حیاتی آذربایجان غربی تحت کنترل است

استاندار آذربایجان‌ غربی با اشاره به شرایط حساس کنونی، افزود: تمامی تمهیدات لازم برای پایداری زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و گاز اتخاذ شده و وضعیت به‌طور مستمر تحت کنترل است.

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی جمعه ۱۵ اسفند در جلسه با مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولی بازار به تشدید نظارت بر بازار در سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: با همکاری دستگاه قضایی و تعزیرات، اجازه هیچ‌گونه سوءاستفاده و اختلال در قیمت‌ها را نخواهیم داد. 

وی از آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای حفظ آرامش عمومی خبر داد و گفت: با ذخیره‌سازی چندین برابری کالاهای اساسی، هیچ نگرانی بابت تأمین مایحتاج مردم وجود ندارد.

رحمانی همچنین با بیان اینکه انبارها مملو از مواد غذایی و کالاهای اساسی است، خاطرنشان کرد: روند توزیع کالا در بازار، فروشگاه‌ها و بازارچه‌های محلی با جدیت ادامه دارد.

وی ضمن توصیه به مردم جهت پرهیز از خریدهای هیجانی، اضافه کرد: نوسانات مقطعی در حال تعدیل است و کالا به وفور در دسترس همگان قرار دارد.

 

اخبار مرتبط
