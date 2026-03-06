حمله موشکی به پارک شهرک زیباشهر شیراز/ چند شهروند شهید و مجروح شدند
شامگاه پنجشنبه، پارک شهرک زیباشهر شیراز هدف حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بر اساس گزارش منابع امدادی، در پی این حادثه تعدادی از شهروندان به شهادت رسیده و شماری دیگر نیز مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا، نیروهای امدادی از جمله تیمهای هلالاحمر با حضور در محل حادثه در حال امدادرسانی هستند و عملیات جستوجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد.
در جریان این حمله، پایگاه اورژانس ۱۱۵ مستقر در این پارک بهطور کامل تخریب شده و بخشی از تجهیزات شهرداری شیراز نیز دچار آسیب شده است.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که تعدادی از شهروندان در این حادثه جان خود را از دست دادهاند و چند نفر از مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حادثه پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.