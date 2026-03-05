امشب برپا شد؛

پنجمین تجمع و راهپیمایی مردم قزوین در سوگ رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امشب از ساعت 20 مردم قزوین با تجمع در مقابل صداوسیمای مرکز استان راه‌پیمایی بزرگ دیگری را در سوگ رهبر شهید انقلاب به سمت میدان امیرکبیر آغاز کردند.

مردم قزوین در این راه‌پیمایی با سر دادن شعارهایی مانند «ما ملت قیامیم، منتقد امامیم» و «ما وارثان کشوریم، مدافعان رهبریم»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» عمق انزجار و خشم خود را از حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان دادند و انتقام‌گیری از قاتلان امام شهید خود را خواستار شدند.

 

