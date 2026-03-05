بیانیه جبهه اصلاحات فارس در خصوص تجاوز آمریکا و اسرائیل

به گزارش ایلنا:

در این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ایران، امروز داغدار است. اقدام تجاوزکارانه دولت آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل، که بر خلاف همه موازین قانونی، انسانی و اخلاقی، به شهادت پاره های تن ملت، و در راس آن رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی انجامید، زخمی عمیق بر پیکره ملت ایران وارد کرد.

این حمله، نه صرفاً تعرض به یک شخص، بلکه تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی، کرامت یک ملت و نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. هدف قرار دادن عالی‌ترین مقام رسمی یک کشور مستقل، عبور از تمامی خطوط قرمز حقوقی و اخلاقی در نظام بین‌الملل به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است.ملت ایران ـ با هر اندیشه و گرایش سیاسی ـ در برابر تجاوز خارجی، یک صدا و یکپارچه است.

حق تعیین سرنوشت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی، حقوقی مسلم و غیرقابل سلب‌اند که هیچ قدرتی مجاز به نقض آن نیست.بر اساس قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی، تعرض به رهبران و مسئولان رسمی کشورها، نقض اصل مصونیت و تخریب‌کننده بنیان‌های نظم حقوقی جهانی است. سکوت در برابر چنین اقدامی، عادی‌سازی قانون‌گریزی در روابط بین‌الملل خواهد بود. هرچند سوگ شهادت فرمانده کل قوا و سربازان و فرمانده‌هان شجاع ما در کنار گل‌های پرپر شده میناب و لامرد و دیگر شهرها و روستاها، آن هم کمی پس از قصه پر غصه جان‌باختگان دی ماه، سخت و جانفرساست که زبان از تسلای هم‌میهنان عاجز می‌ماند اما تاریخ نشان داده است که از هر قطره خون شهیدان، شجاعت مضاعف می‌روید و همواره ایران گورستان متجاوزان بوده است.جبهه اصلاحات استان فارس، ضمن حمایت از مدافعان وطن و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تسلیت این سوگ عظیم به ملت ایران، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، همدلی ، و پیگیری قاطع حقوقی این اقدام از مجاری بین‌المللی تأکید می‌کند.

ایران، در برابر تجاوز، با عقلانیت، وحدت و اتکا به اراده ملت خود خواهد ایستاد.

جبهه اصلاحات استان فارس۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

