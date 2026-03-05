خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه جبهه اصلاحات فارس در خصوص تجاوز آمریکا و اسرائیل

کد خبر : 1759039
لینک کوتاه کپی شد.

جبهه اصلاحات استان فارس شامگاه پنج‌شنبه، ۱۴ اسفند طی بیانیه‌ای حملات وحشیانه آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا:

در این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ایران، امروز داغدار است. اقدام تجاوزکارانه دولت آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل، که بر خلاف همه موازین قانونی، انسانی و اخلاقی، به شهادت پاره های تن ملت، و در راس آن رهبر جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی انجامید، زخمی عمیق بر پیکره ملت ایران وارد کرد.

این حمله، نه صرفاً تعرض به یک شخص، بلکه تجاوزی آشکار به حاکمیت ملی، کرامت یک ملت و نقض صریح اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. هدف قرار دادن عالی‌ترین مقام رسمی یک کشور مستقل، عبور از تمامی خطوط قرمز حقوقی و اخلاقی در نظام بین‌الملل به شمار می‌رود و تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی است.ملت ایران ـ با هر اندیشه و گرایش سیاسی ـ در برابر تجاوز خارجی، یک صدا و یکپارچه است.

حق تعیین سرنوشت، استقلال، امنیت و تمامیت ارضی، حقوقی مسلم و غیرقابل سلب‌اند که هیچ قدرتی مجاز به نقض آن نیست.بر اساس قواعد پذیرفته‌شده بین‌المللی، تعرض به رهبران و مسئولان رسمی کشورها، نقض اصل مصونیت و تخریب‌کننده بنیان‌های نظم حقوقی جهانی است. سکوت در برابر چنین اقدامی، عادی‌سازی قانون‌گریزی در روابط بین‌الملل خواهد بود. هرچند سوگ شهادت فرمانده کل قوا و سربازان و فرمانده‌هان شجاع ما در کنار گل‌های پرپر شده میناب و لامرد و دیگر شهرها و روستاها، آن هم کمی پس از قصه پر غصه جان‌باختگان دی ماه، سخت و جانفرساست که زبان از تسلای هم‌میهنان عاجز می‌ماند اما تاریخ نشان داده است که از هر قطره خون شهیدان، شجاعت مضاعف می‌روید و همواره ایران  گورستان متجاوزان بوده است.جبهه اصلاحات استان فارس، ضمن حمایت از مدافعان وطن و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تسلیت این سوگ عظیم به ملت ایران، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، همدلی ، و پیگیری قاطع حقوقی این اقدام از مجاری بین‌المللی تأکید می‌کند.

ایران، در برابر تجاوز، با عقلانیت، وحدت و اتکا به اراده ملت خود خواهد ایستاد.
جبهه اصلاحات استان فارس۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

