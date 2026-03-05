فرماندار: آتشسوزی در زندان گرمسار مهار شد/ حادثه ربطی به جنگ نداشت
فرماندار گرمسار از وقوع آتشسوزی در زندان عمومی این شهرستان خبر داد و گفت: زندانیان در سلامت کامل به سر میبرند.
به گزارش ایلنا، علی همتی عصر پنجشنبه، به آتشسوزی در زندان عمومی گرمسار اشاره کرد و گفت: این حادثه حوالی ساعت ۱۸ رخ داد و با حضور نیروهای آتشنشانی حریق مهار شده است.
وی با تاکید بر اینکه این حادثه ارتباطی به شرایطی جنگی کشور ندارد و مورد تعرض دشمن قرار نگرفته است، افزود: تمام زندانیان در سلامت کامل به سر میبرند و حادثه تلفات و یا مصدوم جانی در پی نداشته است.
فرماندار گرمسار ادامه داد: حریق مربوط به داخل زندان بود و علت آن در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، گرمسار با ۸۵ هزار نفر جمعیت در غرب سمنان واقع شده است.