فرماندار اهواز از فعالیت بیش از ۱۰۰ نانوای کشیک شبانه در این شهر خبر داد
فرماندار اهواز گفت: با هماهنگی صورت گرفته بیش از یکصد نانوایی در هشت منطقه کلانشهر اهواز به صورت کشیک شبانه فعالیت میکنند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بویری امروز پنجشنبه در حاشیه بازرسی بر روند پخت و توزیع نان در نانواییهای اهواز، بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، خوشبختانه نانواییهای تعیینشده بهصورت فعال در حال خدمترسانی هستند و نان با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای پخت در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
وی افزود: طبق برنامه زمانبندی تعیینشده برای کشیک شبانه، نانواییها تا پایان زمان مقرر به پخت نان ادامه خواهند داد تا نیاز شهروندان بهطور کامل تامین شود.
بویری تصریح کرد: براساس مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اهواز، بیش از یکصد واحد نانوایی به عنوان کشیک شبانه در هشت منطقه کلانشهر اهواز تعیین شدند که سهمیه آرد مورد نیاز آنها نیز تامین شده و برای مدت یک ماه تخصیص یافته است.
فرماندار اهواز خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند با مراجعه به نانواییهای دارای آرد دولتی که با نرخ مصوب اقدام به پخت نان میکنند، نسبت به تهیه نان مورد نیاز خود اقدام کنند.