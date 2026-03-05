فرماندار اهواز از فعالیت بیش از ۱۰۰ نانوای کشیک شبانه در این شهر خبر داد

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بویری امروز پنجشنبه در حاشیه بازرسی بر روند پخت و توزیع نان در نانوایی‌های اهواز، بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، خوشبختانه نانوایی‌های تعیین‌شده به‌صورت فعال در حال خدمت‌رسانی هستند و نان با کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای پخت در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

وی افزود: طبق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده برای کشیک شبانه، نانوایی‌ها تا پایان زمان مقرر به پخت نان ادامه خواهند داد تا نیاز شهروندان به‌طور کامل تامین شود.

بویری تصریح کرد: براساس مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اهواز، بیش از یکصد واحد نانوایی به عنوان کشیک شبانه در هشت منطقه کلانشهر اهواز تعیین شدند که سهمیه آرد مورد نیاز آن‌ها نیز تامین شده و برای مدت یک ماه تخصیص یافته است.

فرماندار اهواز خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به نانوایی‌های دارای آرد دولتی که با نرخ مصوب اقدام به پخت نان می‌کنند، نسبت به تهیه نان مورد نیاز خود اقدام کنند.

