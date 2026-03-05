به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، یوسف قوام لاله مدیر عامل سازمان ساماندهی در جریان بازدید و نحوه فعالیت کشتارگاه صنعتی تبریز گفت روزانه به طور میانگین کشتار گاوی ۱۰۰ راس و کشتار گوسفندی ۲۵۰ راس در کشتارگاه صنعتی تبریز صورت می گیرد با توسعه زیرساختها می توان این ظرفیت را نیز ۲ برابر کرد.

قوام در ادامه از فعالیت فروشگاههای تحت نظارت این سازمان صرفا در بحث تامین گوشت شهروندان فعالیت میکنند افزود به صورت ۲۴ ساعته فروشگاه مرکزی عرضه گوشت که در جوار کشتارگاه صنعتی تبریز فعال می باشد و در جهت خدمت رسانی به همشهریان عزیز فعال است.

