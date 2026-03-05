تمدید فراخوان واگذاری ۲۰ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی در تبریز

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: بمنظور اعطای زمان کافی به متقاضیان حقوقی و حقیقی جهت ثبت نام در فراخوان واگذاری ۲۰ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی(اصلاحیه فراخوان مرحله نهم)، مهلت ثبت نام و بارگذاری الکترونیکی اطلاعات و مدارک تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ اسفندماه سالجاری تمدید شد.

فرخ جلالی افزود: در این مرحله برای مسیر ۱۴۴ آزادی (حد فاصل فرودگاه - میدان آذربایجان - نصف راه - آبرسان - یوسف آباد و بالعکس) با ۲۰دستگاه اتوبوس یارانه ای جهت واگذاری به بخش خصوصی فراخوان منتشر گردیده است.

وی افزود: اتوبوس های قابل واگذاری در این مرحله از نوع اتوبوسهای یارانه ای بوده که برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و نیز مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای حمایت هر چه بهتر از بخش خصوصی، تنها ۲۰ درصد مبلغ کارشناسی روز اتوبوس بصورت نقد و اقساطی(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقد و مابقی بصورت اقساط ۱۱ ماهه) از متقاضی اخذ و مابقی ۸۰ درصد در قبال انجام تعهدات قراردادی بعنوان یارانه بلیت در مدت ۱۰ سال برای اتوبوس های نوع اسنا مستهلک خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد: متقاضیان حقیقی و یا حقوقی می توانند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ اسفندماه برای آگاهی از شرایط واگذاری و ثبت نام الکترونیکی به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز به آدرس http://mosafer.tabriz.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به نشانی https://bus.tabriz.ir مراجعه نمایید.

لینک سریع ثبت نام

https://formafzar.com/form/z۰ugv

