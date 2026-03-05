تمدید فراخوان واگذاری ۲۰ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی در تبریز
به گفته فرخ جلالی مهلت ثبت نام در فراخوان واگذاری ۲۵ دستگاه اتوبوس یارانه ای مسیر ۱۴۴ آزادی به بخش خصوصی تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ اسفندماه سالجاری تمدید شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز با اعلام این خبر گفت: بمنظور اعطای زمان کافی به متقاضیان حقوقی و حقیقی جهت ثبت نام در فراخوان واگذاری ۲۰ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی(اصلاحیه فراخوان مرحله نهم)، مهلت ثبت نام و بارگذاری الکترونیکی اطلاعات و مدارک تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ اسفندماه سالجاری تمدید شد.
فرخ جلالی افزود: در این مرحله برای مسیر ۱۴۴ آزادی (حد فاصل فرودگاه - میدان آذربایجان - نصف راه - آبرسان - یوسف آباد و بالعکس) با ۲۰دستگاه اتوبوس یارانه ای جهت واگذاری به بخش خصوصی فراخوان منتشر گردیده است.
وی افزود: اتوبوس های قابل واگذاری در این مرحله از نوع اتوبوسهای یارانه ای بوده که برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و نیز مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای حمایت هر چه بهتر از بخش خصوصی، تنها ۲۰ درصد مبلغ کارشناسی روز اتوبوس بصورت نقد و اقساطی(۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقد و مابقی بصورت اقساط ۱۱ ماهه) از متقاضی اخذ و مابقی ۸۰ درصد در قبال انجام تعهدات قراردادی بعنوان یارانه بلیت در مدت ۱۰ سال برای اتوبوس های نوع اسنا مستهلک خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد: متقاضیان حقیقی و یا حقوقی می توانند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۵ اسفندماه برای آگاهی از شرایط واگذاری و ثبت نام الکترونیکی به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز به آدرس http://mosafer.tabriz.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به نشانی https://bus.tabriz.ir مراجعه نمایید.
