رکورد ترخیص روزانه کالاهای اساسی در بندر امام
رکورد ترخیص روزانه کالاهای اساسی با انجام تشریفات گمرکی ۸۱ هزار تن کالا در ۲۴ ساعت گذشته با تلاش و زحمات کارکنان گمرک بندر امام خمینی(ره) شکسته شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، گمرک ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته کارکنان گمرک موفق شدند تشریفات گمرکی ۸۰ هزار و ۸۲۴ تن کالای اساسی را در گمرک بندر امام خمینی (ره) با همکاری فعالان اقتصادی و سازمانهای دخیل در امر تجارت خارجی انجام و سپس با مساعدت سازمان بنادر و همراهی ناوگان حمل و نقل زمینی و ریلی کشور تشریفات بارگیری و خروج ۳ هزار و ۲۳۹ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی را به اتمام برسانند که رکورد جدیدی به شمار میرود.
در این اطلاعیه آمده است: عمده این کالاها به ترتیب شامل؛ ذرت، کنجاله سویا، دانههای روغنی، گندم، روغن خام، جو و شکر بوده است.
ترخیص کالاهای اساسی و ضروری مردم از دیگر گمرکات جنوبی و شمالی نیز با تلاش و زحمات شبانهروزی کارکنان گمرک و به کمک شبکه حمل و نقل کشور همچنان در حال انجام است.