خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در کارخانه نساجی نوشهر؛ شایعه حمله نظامی تکذیب شد

کد خبر : 1758932
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع آتش‌سوزی گسترده در انبار مواد اولیه کارخانه «ایران تک‌نخ» شهرستان نوشهر و برخاستن دود غلیظ در منطقه، سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران ضمن تکذیب شایعات مربوط به حمله نظامی، از اعزام تمامی نیروهای امدادی و تجهیزات آتش‌نشانی برای مهار حریق خبر داد.

به گزارش ایلنا، سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در تشریح این حادثه اظهار داشت: وقوع آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی "ایران تک‌نخ" در شهرستان نوشهر منجر به ایجاد دود غلیظی در منطقه شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حریق در انبار مواد اولیه کارخانه رخ داده است.

وی با تأکید بر کذب بودن شایعات مطرح شده درباره مسائل امنیتی، تصریح کرد: مشاهده دود غلیظ صرفاً ناشی از سوختن مواد اولیه در انبار کارخانه بوده و هیچ‌گونه حمله نظامی یا حادثه امنیتی دیگری در سطح استان رخ نداده است.

سوادکوهی در ادامه افزود: به دستور دکتر یونسی، استاندار مازندران، تمامی نیروهای امدادی، تجهیزات لجستیکی و واحدهای آتش‌نشانی منطقه به محل حادثه اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق با تمام توان در حال انجام است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران در پایان ضمن درخواست از مردم شریف استان برای حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار تکمیلی و دقیق را صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری نمایند.

در حال حاضر نیروهای امدادی در صحنه حضور دارند و کارشناسان در حال بررسی علت دقیق وقوع این حادثه هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

