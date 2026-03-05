به گزارش ایلنا، سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در تشریح این حادثه اظهار داشت: وقوع آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی "ایران تک‌نخ" در شهرستان نوشهر منجر به ایجاد دود غلیظی در منطقه شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این حریق در انبار مواد اولیه کارخانه رخ داده است.

وی با تأکید بر کذب بودن شایعات مطرح شده درباره مسائل امنیتی، تصریح کرد: مشاهده دود غلیظ صرفاً ناشی از سوختن مواد اولیه در انبار کارخانه بوده و هیچ‌گونه حمله نظامی یا حادثه امنیتی دیگری در سطح استان رخ نداده است.

سوادکوهی در ادامه افزود: به دستور دکتر یونسی، استاندار مازندران، تمامی نیروهای امدادی، تجهیزات لجستیکی و واحدهای آتش‌نشانی منطقه به محل حادثه اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق با تمام توان در حال انجام است.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران در پایان ضمن درخواست از مردم شریف استان برای حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود به شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار تکمیلی و دقیق را صرفاً از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری نمایند.

در حال حاضر نیروهای امدادی در صحنه حضور دارند و کارشناسان در حال بررسی علت دقیق وقوع این حادثه هستند.

